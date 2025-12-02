‘K스틸법’ 한숨 돌린 포항… “전기료·세제 혜택도 필요”

美관세·불황 속 실효적 지원 호소

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. K-스틸법이 국회 본회의를 통과한 날짜는? 11월 27일 12월 1일

2025-12-02 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 수요 둔화와 미국 철강 관세 부과 등 위기를 겪는 철강업계를 위한 ‘K-스틸법’이 제정되면서, 실효성 있는 지원을 위한 추가 대책 마련이 시급해지고 있다.1일 포항지역 철강업계에 따르면 ‘철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법’이 국회 본회의를 통과한 가운데 기업이 체감할 수 있는 지원 방안이 마련되어야 한다는 목소리가 나온다.앞서 지난달 27일 국회 본회의를 통과한 K-스틸법에는 ▲저탄소철강 인증제 도입 및 저탄소철강 특구 신설 ▲기업결합심사 기간 단축 ▲공동행위의 예외적 허용 등 특례 조항 등이 포함됐다.철강업계는 그간 내수 부진과 글로벌 공급 과잉, 미국발 고율 관세의 ‘삼중고’에 시달려 왔다. 국내 대표 철강 도시인 포항은 지역 경기 불황으로 이어져 지난 8월 산업위기, 11월 고용위기 선제 대응 지역으로 지정되기도 했다.업계에 따르면 2021년 상반기 기준 kwH당 102.4원이던 산업용 전기요금은 올해 상반기 179.2원으로 약 75% 올랐다. 국내 철강업계 평균 영업이익률은 2021년 12%에서 2024년 1.8%로 줄었다. 포스코와 현대제철, 동국제강, 세아제강 등 포항 지역 4대 철강 기업의 법인 지방소득세 납부액도 2022년 967억원에서 지난해 154억원으로 약 84% 급감했다.포항철강산업단지의 한 관계자는 ﻿“정부에서 전기료 인하, 투자 세제 혜택 등을 시행령에 반영해 숨통을 틔워주길 기대한다”고 강조했다.포항 김형엽 기자