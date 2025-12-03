GTX-A·별내선·교외선 개통 효과 ‘톡톡’… 수도권 출퇴근 시간 줄고 이용객 급증

GTX 누적 이용객 1300만명 돌파

경기 “지역 발전과 삶의 질 향상”

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. GTX-A 노선 개통으로 서울 수서~화성 동탄 이동시간은? 20분 45분

2025-12-03 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GTX-A 노선, 별내선, 교외선 등 주요 철도 인프라가 잇달아 개통하면서 수도권 출퇴근 시간이 크게 단축되고 이동 편의성이 개선된 것으로 나타났다.2일 경기도에 따르면 지난해 3월 GTX-A 노선 개통으로 서울 수서~화성 동탄 이동 시간이 기존 버스 79분, 승용차 45분에서 20분으로 단축됐고, 파주 운정중앙역에서 서울역까지는 최대 90분에서 약 22분으로 줄었다. GTX-A 이용객은 하루 평균 5만 6000명으로, 지난 6월 말 기준 누적 1300만 명을 넘었다.경기도가 5월 1일부터 11월 9일까지 온라인 반응 2029건을 분석한 결과, 긍정 여론이 68.2%를 차지했다. 교통편의 향상(39.6%), 쾌적한 환경(15.2%) 등을 긍정 요인으로 꼽았다.지난 8월 남양주 별내역과 서울 암사역을 연결하는 지하철 8호선 연장 별내선 개통으로 별내역에서 서울 잠실까지 이동 시간은 기존 약 45분에서 27분으로 18분 단축됐다. 별내선 구리 구간의 올해 1~9월 승·하차 인원은 모두 1249만 명이다. 21년 만인 올해 1월 운행을 재개한 교외선은 10월까지 총이용객이 17만 5604명에 이른다.경기도는 지방도·국지도 확충에도 속도를 내고 있다. 지방도 359호선(문산-내포1), 국지도 98호선(오남-수동), 지방도 391호선(야밀고개) 등이 개통했고, ‘경기북부 중심 고속화도로(고양-남양주)’ 사업계획도 지난 9월 확정했다.김동연 경기도지사는 “GTX 등 광역철도망이 도민의 삶을 바꿀 것”이라며 “경기북부 중심고속화도로도 도가 주도적으로 추진해 지역 발전과 주민 삶의 질 향상에 기여하겠다”고 말했다.안승순 기자