명동역~남산 정상, 곤돌라 타고 5분 만에 간다

서울시, 2027년까지 10인승 도입

360도 전망대 설치… 남산 재정비

이미지 확대 서울시는 2027년까지 명동역에서 남산 정상까지 약 5분 안에 이동할 수 있는 10인승 ‘남산 곤돌라’를 도입한다고 2일 밝혔다. 사진은 남산 곤돌라 조감도.

서울시 제공

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 서울시가 남산에 곤돌라를 도입하는 계획의 완공 예정은? 2027년 3월 2031년

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 남산 곤돌라 공사가 현재 중단된 상태인가? O X

2025-12-03 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 세계적인 흥행 돌풍을 일으킨 애니메이션 ‘케이팝 데몬헌터스’(케데헌)의 주요 배경으로 등장한 남산을 오는 2027년이면 명동역에서 곤돌라를 타고 5분 남짓이면 올라갈 수 있게 된다. 남산 정상에는 360도 전망대가 들어선다.2일 서울시는 “남산을 세계인이 찾는 글로벌 명소로 재정비하겠다”며 이런 내용의 ‘더 좋은 남산 활성화계획’을 발표했다. 내년 상반기부터 ▲접근성 개선 ▲명소 조성 ▲참여형 프로그램 ▲생태환경 회복 등 4개 분야에서 13개 사업을 본격 추진한다.우선 2027년 3월까지 명동역과 200m 거리인 남산예장공원부터 남산 정상을 오가는 곤돌라를 도입한다. 10인승 25대를 운영하면 시간당 2000명이 이동할 수 있다.앞서 남산 곤돌라는 지난해 9월 착공했으나 남산 케이블카를 운영하는 한국삭도공업이 행정소송을 제기하면서 공정률 15%에서 공사가 멈춘 상태다. 서울시는 오는 19일 본안 판결에서 승소할 경우 바로 공사를 재개할 계획이다. 시 관계자는 “공원녹지법 시행령 개정도 추진 중”이라고 설명했다.남대문시장과 남산 구간은 보도를 확장하는 등 남산 주변 보행환경도 개선한다. 올해 개장한 하늘숲길, 북측숲길 등 1.9㎞ 길이 숲길을 연결하고 명동·해방촌·경리단길에는 ‘웰컴가든’을 만든다.정상에는 360도 전망대를 설치하고, 8가지 조망 거점을 정비한다. 또 외국인을 위한 안내센터 2곳을 추가하고, 내년부터 ‘외국어 서울도보해설관광코스’도 운영한다. 한양도성 탐방 등 역사 콘텐츠나 테마 러닝, K-콘텐츠 명소 등 다양한 문화·체험 프로그램도 선보인다.예장공원 인근 서울소방재난본부 건물을 2031년부터 철거해 예장자락부터 남산까지 경관을 오롯이 되살릴 계획이다. 소나무림 보전지역을 생태경관보전지역으로 지정하는 등 식생 복원도 이어간다. 곤돌라 운영 수익은 남산 복원 등에 재투자한다.﻿김주연 기자