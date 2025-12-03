내년 서울색, 하루를 여는 아침해 ‘모닝옐로우’

주요 명소에서 첫선… 굿즈도 개발

이미지 확대 오세훈 서울시장이 2일 서울시청에서 열린 ‘2026 서울색·서울빛 발표 기자 설명회’에서 내년 서울색으로 모닝옐로우를 선정했다고 밝히고 있다.

2026년 서울을 상징하는 색으로 ‘모닝옐로우’가 선정됐다. 2일 서울시에 따르면 모닝옐로우는 매일 아침 떠올라 시민의 하루를 여는 아침 해에서 추출한 색이다. 지난해 ‘스카이코랄’, 올해 ‘그린오로라’에 이은 세 번째다.이번 서울색은 시민들이 바라는 무탈하고 맑은 하루의 활력을 담았다. 앞서 시가 시민 1416명을 대상으로 한 설문조사 결과, 내년 서울색에 담고 싶은 가치 1위로 ‘활력’이 뽑힌 데 따른 것이다. 시는 SNS(소셜미디어)와 온라인에 시민들이 직접 촬영하고 공유한 ‘서울의 아침 해’ 이미지 3000여건을 수집한 뒤 시민이 바라보는 아침 해의 색감을 국가기술표준원(KCSA) 기준으로 분석해 안정감과 활력을 담을 수 있는 색으로 도출했다.모닝옐로우는 이날부터 서울시청과 남산 서울타워, 동대문디자인플라자(DDP)와 롯데월드타워, 월드컵대교와 광화문광장(해치마당), 세빛섬과 서울식물원 등 시내 주요 명소에서 첫선을 보인다. 모닝옐로우를 적용한 각종 굿즈(상품)도 개발할 계획이다.오세훈 서울시장은 “앞으로도 계속해서 서울색을 선정해 시민들을 행복하게 하는 장치로 활용하겠다”고 말했다.임태환 기자