익산 벤처캠퍼스 준공… 전북형 그린바이오 출발

설정욱 기자
설정욱 기자
수정 2025-12-05 00:58
입력 2025-12-05 00:58

창업·연구 등 지원 인프라 완비

전북도가 그린바이오 산업 선점에 나섰다.

전북도는 4일 익산시 함열읍에서 ‘익산 그린바이오 벤처캠퍼스’ 준공식을 개최했다. 그린바이오는 농업생명 자원에 생명공학 기술을 접목해 농업, 식품, 의약품 등 분야에서 고부가가치를 창출하는 첨단산업이다.

익산 벤처캠퍼스는 2만 8000㎡의 부지에 연면적 7219㎡ 규모(지하 1층, 지상 4층)의 건물로 구축됐다. 지난 2021년부터 2025년까지 모두 239억원이 투입됐다. 또 그린바이오 기업의 성장을 위해 창업사무실과 시험·분석실, 시제품 제작실, 회의실·대강당·미디어랩 등 인프라를 완비했다.

도는 캠퍼스의 안착을 위해 ‘전북형 그린바이오 벤처캠퍼스 활성화’ 사업을 추진할 방침이다. 시제품 제작, 판로 확대, 기술 개발 등을 지원해 입주기업의 성장 동력을 강화하고, 그린바이오 특화 창업기획자 육성 및 전문인력 양성을 통해 지역 산업의 경쟁력을 높이겠다는 것이다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “전북 지역의 우수한 자원을 연계해 그린바이오 산업과 관련 기업의 도약을 적극 지원하겠다”고 말했다.

익산 설정욱 기자
2025-12-05 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
