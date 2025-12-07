메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

서울시 ‘최고의 정책’ 10대 뉴스 투표 …19일까지

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-07 15:39
입력 2025-12-07 15:39
서울시는 올 한 해 선보인 다양한 정책 가운데 시민에게 가장 많이 지지받은 것을 선정하는 ‘서울시 10대 뉴스’ 투표를 오는 8∼19일 실시한다고 7일 밝혔다.

이미지 확대
서울시 제공
서울시 제공


서울시 출입기자단 투표로 정책 10개를 선정했고, 시민들의 선택으로 순위가 결정된다.

10대 뉴스 후보는 ▲한강버스 ▲서울 규제혁신 365 프로젝트 ▲기후동행카드 ▲국제정원박람회 ▲손목닥터9988+서울체력9988 ▲서울야외도서관 ▲한강 드론 라이트 쇼 ▲남대문 해든센터 준공 ▲신속통합기획 시즌2 ▲미리내집 공급이다.

투표는 온라인으로 진행된다. 포털 사이트, 서울시 엠보팅 투표 페이지를 통해 참여할 수 있다. 1인당 최대 3개의 정책을 선택할 수 있다. 투표에 참여한 이들에게는 추첨을 통해 해치 쿠션과 프랜차이즈 카페 이용권 등의 경품이 제공된다.


신동원 서울시의원, 중계3단지 임차인대표회의와 함께 ‘사랑의 김장나눔 행사’ 참여
서울시의회 바로가기
thumbnail - 신동원 서울시의원, 중계3단지 임차인대표회의와 함께 ‘사랑의 김장나눔 행사’ 참여

민수홍 서울시 홍보기획관은 “올 한 해 서울시는 ‘동행·매력 특별시’라는 기치 아래 약자와 동행하고 도시의 매력을 높이는 역동적인 변화를 만들어 왔다”며 “서울시 10대 뉴스 선정에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서울시 10대 뉴스 투표는 언제 실시되는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기