서울시 ‘최고의 정책’ 10대 뉴스 투표 …19일까지

서울시는 올 한 해 선보인 다양한 정책 가운데 시민에게 가장 많이 지지받은 것을 선정하는 ‘서울시 10대 뉴스’ 투표를 오는 8∼19일 실시한다고 7일 밝혔다.
서울시 출입기자단 투표로 정책 10개를 선정했고, 시민들의 선택으로 순위가 결정된다.
10대 뉴스 후보는 ▲한강버스 ▲서울 규제혁신 365 프로젝트 ▲기후동행카드 ▲국제정원박람회 ▲손목닥터9988+서울체력9988 ▲서울야외도서관 ▲한강 드론 라이트 쇼 ▲남대문 해든센터 준공 ▲신속통합기획 시즌2 ▲미리내집 공급이다.
투표는 온라인으로 진행된다. 포털 사이트, 서울시 엠보팅 투표 페이지를 통해 참여할 수 있다. 1인당 최대 3개의 정책을 선택할 수 있다. 투표에 참여한 이들에게는 추첨을 통해 해치 쿠션과 프랜차이즈 카페 이용권 등의 경품이 제공된다.
민수홍 서울시 홍보기획관은 “올 한 해 서울시는 ‘동행·매력 특별시’라는 기치 아래 약자와 동행하고 도시의 매력을 높이는 역동적인 변화를 만들어 왔다”며 “서울시 10대 뉴스 선정에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.
서유미 기자
