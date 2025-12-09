서울 지속가능 디자인, 56개 기업 지원

3년간 컨설팅·판로 개척 서비스
아마존 등 149건 입점 계약 성사
재단은 맞춤형 컨설팅, 국내외 전시회 참가, 유통사 연계 프로그램, 시민참여형 축제 등으로 기업들을 지원하고 있다. 기업과 유통사를 연결해 소규모 기업이 진입하기 어려운 무신사·29CM·SSG닷컴·롯데뮤지엄 아트숍·아마존 등 대형 플랫폼에 입점 149건을 성사시켰다.
재단은 기업 수요를 반영해 브랜드, 마케팅, 디자인 등 분야별 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 지난 6월 유통사 관계자와 기업이 만날 수 있는 ‘밋업데이’를 열었다. 세계적 디자인 전시회인 파리 ‘메종&오브제’, ‘도쿄 기프트쇼’에도 참여해 기업들의 해외 판매의 접점을 넓혔다. 3년이 된 ‘그린칩스 페스티벌’에는 동대문디자인플라자(DDP), 연남, 성수 등에 누적 방문객 22만명을 기록했다.
차강희 서울디자인재단 대표이사는 “지속가능 디자인 산업을 지원해 일상에 지속가능 가치가 확산될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.
김주연 기자
2025-12-09 23면
