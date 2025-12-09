‘광주 숙원’ 군공항, 무안 이전 확정되나

17일 대통령실 주도 ‘6자 TF’

정부 중재안 바탕 구체적 논의

광주·전남 최대 현안인 ‘광주 군공항 이전’의 해법을 논의하기 위한 대통령실 주도 6자 태스크포스(TF)가 광주에서 열린다.8일 광주시 등에 따르면 광주시와 전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부 등 정부·지자체로 구성된 ‘군공항 이전 TF’ 첫 회의가 오는 17일 광주에서 개최된다.이번 회의는 지난달 19일 김용범 대통령실 정책실장 주재로 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 김산 무안군수가 참석한 가운데 열린 사전협의에 따른 후속 조치다. 그동안 수차례 사전협의 과정에서 상당 부분 논의가 진전된 것으로 알려져 첫 TF에서 합의안을 도출할 수 있을지 주목된다.정부는 ▲무안군의 광주군공항 이전 수용 ▲호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 선(先)이전 ▲무안에 RE100 국가산단 등 첨단 산업 기반 조성 등의 중재안을 제시한 것으로 전해졌다. 다만 광주시는 군공항 이전 과정에서 발생하는 수조원대의 금융 비용을 자체적으로는 감당하기 어려운 만큼 기재부가 관리하는 ‘공공자금관리기금’을 지원해 줄 것을 정부에 요청했다. 강 시장은 “지난 10여 년간 표류해 온 군공항 이전 사업이 6자 TF를 통해 실질적 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자