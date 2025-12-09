단순 휴양지 수준 덕산온천, 호반 손잡고 체류형 명품 관광지로 거듭난다

100년 미래 준비하는 ‘힘쎈 충남’

충남도가 첨단산업과 외국자본 유치에 관광 레저와 스포츠, K컬처를 곁들여 비상할 채비를 갖추고 있다.충남도는 지난달 24일 호반그룹, 예산군, 충남개발공사와 ‘덕산온천관광지 활성화를 위한 고품격 숙박시설 건립’ 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 1917년 우리나라 최초 ‘탕’을 이용한 온천으로 문을 연 덕산온천은 2014년 437만 4000명이 찾을 정도로 인기를 끌었으나 이후 시설 노후 등으로 이용객이 급감해왔다.도는 고품격 숙박시설 건립 필요성에 따라 국내 유수의 리조트 등을 운영 중인 호반그룹과 손을 잡았다. 호반그룹은 단순 온천 위주 휴양지에서 ‘마이스(MICE·회의·관광·전시·컨벤션) 산업’과 ‘웰니스 관광’이 결합한 체류형 명품 관광지로 덕산온천을 바꿀 계획이다.22년간 개발이 멈춘 당진 도비도·난지도에 해양관광복합단지를 조성하는 사업도 관심이다. 도는 지난 9월 당진시, 한국농어촌공사, ㈜도비도특구개발 참여기업 7곳, 대일레저개발㈜ 등과 업무협약을 체결했다.도비도와 난지도 개발은 2003년부터 5차례나 민간 공모를 추진했지만, 사업계획 부적격 등으로 번번이 무산됐다. 이번 협약은 도비도와 난지도 일대 583만㎡에 2031년까지 글로벌 수준의 해양관광·레저·치유 복합단지를 만드는 게 핵심 내용이다.1조 6845억원을 투입해 여름 바다부터 겨울 온천까지 즐길 수 있는 인공 라군(석호)과 호텔·콘도, 스포츠 에어돔, 골프장 등이 들어설 예정이다. 도는 연간 관광객 약 272만명 유치와 1400만명 이상의 일자리 창출, 약 6조 4000억원의 경제적 효과를 전망한다.천안·아산에 대규모 복합 돔구장이 솟는다. 김태흠 충남지사는 지난달 18일 기자회견을 열고 KTX 천안아산역 일원에 2031년까지 1조원을 들여 프로야구와 축구 경기, K팝 공연 등을 연중 개최할 수 있는 돔구장 건립 계획을 밝혔다. 5만석 규모 돔구장은 호텔·쇼핑·문화시설 등 스포츠·문화·관광이 어우러지는 미래형 복합문화체육공간이 될 예정이다.도는 최근 아랍에미리트 투자기업 하이티 등 차세대 기술 선도 4개 외국인 투자기업으로부터 1억 7100만 달러 투자유치 협약도 끌어냈다. 미국 보호무역주의 강화와 선진국 경기 부진 등 글로벌 투자 환경 위축에도 당당히 거둔 성과다. 민선 8기 외자 유치 규모가 41억 달러를 돌파하며 목표(50억 달러) 달성도 무난하다. 국비도 올해 약 12조원을 확보했다.대한민국 4차산업을 선도할 베이밸리(Bay Valley)는 충남 천안·아산·당진과 경기 화성·평택·안성·오산을 묶어 미국의 실리콘밸리처럼 최첨단 산업의 메카로 만드는 사업이다. 김 지사 1호 공약이자 결재 사업으로 취임 직후인 2022년 9월 김동연 경기지사와 상생협력 업무협약을 체결하면서 닻을 올렸다.충남도 관계자는 “2050년까지 36조원을 투입해 조성하는 베이밸리는 충남의 100년 미래 먹거리를 창출해 다시 한번 대한민국을 대도약시킬 새로운 계기가 될 것”이라고 말했다.홍성 이종익 기자