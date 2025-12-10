정경민 경북도의원, 도민 신뢰 회복 위한 도 산하기관 운영 점검 필요성 제기
경북 문화·관광 발전 위한 기관장 역할 재정립 촉구
경북도의회 정경민 의원(문화환경위원회, 부위원장)은 제359회 제2차 정례회 본회의 5분 자유발언을 통해 경북문화관광공사와 경북문화재단 기관장의 부적절한 행태와 관리 부실을 지적하며, 도지사의 책임있는 조치를 강력히 요구했다.
정 의원은 관광공사 사장의 취임 직후인 지난해 4월, 사장이‘보문관광단지 지정 50주년 D-1년 기념식수’를 한 것과, 경주 보문관광단지 지정 50주년 기념비에 사장 본인의 이름을 새긴 것은 공공기관장으로서 부적절한 처신이라고 질타하며, 적절한 조치를 취해 줄 것을 요청했다.
또한 2026년 도 문화관광체육국 예산편성을 앞두고, 해당 시와 협의 없이 총사업비의 70%를 시가 부담해야 하는 사업을 편성하도록 관여한 바에 대해서도 절차 위반이자 재정 책임성 결여”라고 지적했다.
이어 정 의원은 경북문화재단과 관련해서도 경북도의회 문화환경위원회에서 4개 기관과 통합한 문화재단의 조직 내실화와 내부 소통 강화에 대하여 여러 차례 주문했음에도, 책임을 회피하기에 급급하다며, 두 기관장의 조직운영 태도를 질타했다.
정 의원은 “문화·관광을 책임지는 기관장 자리가 위인설관(爲人設官, 벼슬을 위한 자리 만들기)이 되어서는 안 된다”며, 도지사가 산하기관 전반에 대한 철저한 점검과 개선 조치를 취해야 한다고 강조했다. 덧붙여 정 의원은 “기관장의 전문성과 윤리성은 곧 경북 문화관광 경쟁력으로 이어진다”며 도민의 신뢰 회복을 위한 관리·감독 체계 마련을 촉구했다.
