서울 ‘5분 정원도시’ 순항… 3곳 동행가든 조성

고려대 구로병원 등에 5800㎡ 규모

나눔길·도시숲 환경 조성도 병행

이미지 확대 고려대 구로병원에 조성된 ‘무장애 나무숲’.

서울시 제공

2025-12-11 20면

서울시는 10일 서울국립맹학교 종로캠퍼스 등에 약 5800㎡ 규모의 동행가든을 조성했다고 밝혔다. 걸어서 5분 거리에 공원이 있는 도시를 만들겠다는 ‘5분 정원도시 서울’ 구상의 일환이다.사업 대상은 서울국립맹학교 종로캠퍼스, 고려대 구로병원, 시립성동노인종합복지관 등 3곳이며, 한국산림복지진흥원 공모로 확보한 복권기금 7억 3000만원이 투입됐다.시는 서울국립맹학교 정원(2500㎡)을 시각장애 학생들이 만지고, 듣고, 느낄 수 있는 오감형 공간으로 구성하고 산수유, 수수꽃다리, 맥문동 등 다양한 식물을 심었다. 고려대 구로병원 정원(2500㎡)은 소나무 숲 아래 산책로를 정비하고 삼색버들 등을 심어 환자와 보호자에게 치유 기능을 제공한다. 또 시립성동노인종합복지관 정원(800㎡)은 펜스를 제거해 개방감을 높이고 계절별 수종을 심었다.공원 접근성을 높이는 ‘나눔길’과 ‘도시숲 환경 조성’도 함께 진행 중이다. 은평구 백련산근린공원에는 장애인용 엘리베이터를 설치하고, 강서구 봉제산과 도봉구 쌍문근린공원에는 나눔길을 조성해 보행 약자의 이용 편의를 넓힌다.한편 서울시는 지난 9일 건축위원회를 열어 송현문화공원 주차장 등 3건의 개발 사업을 통과시켰다. 임시 개방 중인 열린송현녹지광장의 지상공간은 문화공원, 지하는 주차장(360면)을 갖춘 공간으로 조성되며, 구로구 휴먼타운 2.0 시범 사업과 개봉역 일대 청년 공공임대주택, 공공산후조리원 조성도 속도를 낼 전망이다.﻿유규상·송현주 기자