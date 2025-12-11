영광군, 올해 31개 스포츠대회 개최…지역경제 활력

2025년 전국단위 10개 대회를 비롯해 31개 스포츠대회 개최

12만 여명의 선수단 방문객 통해 127억 원의 경제파급 효과

이미지 확대 전남 영광군청 전경

전남 영광군이 올해 31개의 각종 스포츠 대회를 개최하면서 지역 경제에 활력을 불어넣었다고 11일 밝혔다.군은 전국 단위 경기 10개 대회를 비롯해 도 단위 7개, 군 단위 2개, 전지훈련 12개 등 31개 스포츠 대회를 개최했다. 군은 12만여 명의 선수단과 방문객을 유치해 127억 원의 지역 경제 파급 효과를 나타냈다고 밝혔다.군은 법성포 단오제 씨름 대회, 대통령배 전국 씨름왕 전남도 대표 선수 선발 대회 등 7개 전남 단위 대회를 개최해 각 시군과의 체육 교류를 확대했다. 또한 전남도 생활 체육 대축전 등 5개의 전남도 체전을 성황리에 마무리하며 경쟁력을 입증했다.군은 관내 22개 종목 동호인이 참여한 영광군 생활 체육 한마당과, 체조 협회의 숙원이었던 생활 체조·댄스 페스티벌을 최초로 개최해 군민들의 화합과 결속을 강화했다. 군은 겨울철 관광 비수기를 활용한 전지 훈련 유치로 지역 경제 파급 효과를 가져왔다.축구, 테니스, 검도, 농구 등 6개 종목에 걸쳐 총 12개 전지 훈련을 열어 2만 9000여 명의 선수단이 지역에 머물렀다. 특히 배드민턴 국가대표 상비군의 전지 훈련을 유치하는 성과를 거뒀다.영광군은 내년에도 2월 전국 생활 복싱 대회, 3월 현정화배 전국 오픈 탁구 대회, 4월 전국 중고 농구 대회·대학 태권도 대회 등 굵직한 대회를 개최할 예정이다.장세일 군수는 “내년에도 32개 이상의 스포츠 대회 개최로 총 15만여 명의 선수단과 방문객을 유치해 지역 경제 활력을 높이고 명실상부한 스포츠 산업 도시로 자리매김하겠다”고 말했다.임형주 기자