“행정 효율성 높아” 홍성군, 8개면 행정복지센터 당직 폐지

이미지 확대 충남 홍성군청 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 홍성군은 내년 1월부터 근무 여건 개선과 업무 효율성 등을 위해 8개 면 행정복지센터 평일 저녁과 주말 당직 근무를 전면 폐지할 계획이라고 15일 밝혔다.군은 앞서 면 당직 폐지 시행착오를 줄이기 위해 지난 7월부터 현재까지 5개 면을 대상으로 시범 운영 중이다.군에 따르면 시범 운영 결과 원거리 근무 직원들의 안전 귀가가 보장됐고, 근무 만족도가 향상됐다는 평가가 도출됐다.군 관계자는 “무인 경비 시스템과 당직비로 중복 지출되던 예산도 절감됐고, 주말 당직 대체 휴무가 주중 업무 공백에 미치는 영향이 줄어들면서 행정 업무의 연속성이 강화됐다”고 설명했다.당직 근무가 폐지된 8개 면 지역에서는 퇴근 후 또는 주말에 걸려오는 민원 전화가 홍성군청 당직실로 일괄 착신 전환된다.홍성 이종익 기자