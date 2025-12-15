메뉴
“행정 효율성 높아” 홍성군, 8개면 행정복지센터 당직 폐지

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-12-15 17:26
입력 2025-12-15 17:26
충남 홍성군청 전경. 서울신문DB
충남 홍성군청 전경. 서울신문DB


충남 홍성군은 내년 1월부터 근무 여건 개선과 업무 효율성 등을 위해 8개 면 행정복지센터 평일 저녁과 주말 당직 근무를 전면 폐지할 계획이라고 15일 밝혔다.

군은 앞서 면 당직 폐지 시행착오를 줄이기 위해 지난 7월부터 현재까지 5개 면을 대상으로 시범 운영 중이다.

군에 따르면 시범 운영 결과 원거리 근무 직원들의 안전 귀가가 보장됐고, 근무 만족도가 향상됐다는 평가가 도출됐다.

군 관계자는 “무인 경비 시스템과 당직비로 중복 지출되던 예산도 절감됐고, 주말 당직 대체 휴무가 주중 업무 공백에 미치는 영향이 줄어들면서 행정 업무의 연속성이 강화됐다”고 설명했다.



당직 근무가 폐지된 8개 면 지역에서는 퇴근 후 또는 주말에 걸려오는 민원 전화가 홍성군청 당직실로 일괄 착신 전환된다.

홍성 이종익 기자
