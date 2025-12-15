오세훈 “동서울터미널, 광역교통 허브로… 다시 강북 시대”

지상 39층 복합시설 내년 착공

지하 여객터미널·환승센터 조성

옥상엔 한강뷰 조망하는 전망대

강변역~한강은 보행데크로 연결

이미지 확대 오세훈 서울시장이 15일 서울 광진구 구의동 동서울터미널 앞에서 터미널 현대화사업의 추진 일정과 계획을 설명하고 있다.

뉴스1

2025-12-16 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울의 ‘동북권 관문’ 동서울터미널이 광역교통허브 기능을 갖춘 초대형 복합시설로 거듭난다.오세훈 서울시장은 15일 광진구 구의동 동서울터미널에서 낡은 시설과 교통 상황을 점검하고 현대화 사업 추진 일정을 논의했다. 오 시장은 도로변 육교에 올라가 주변 시설을 살피면서 “주민들이 소음과 교통량 때문에 고통을 겪어서 조속한 복합 개발이 필요했다”며 “드디어 내년 착공할 수 있게 된다”고 강조했다. 이어 “여객·업무·판매·문화를 한곳에서 즐길 수 있는 혁신적 공간으로 탈바꿈시켜 강북의 새로운 랜드마크인 복합교통허브를 조성함으로써 ‘다시, 강북 전성시대’를 열겠다”고 했다.1987년 문을 연 동서울터미널은 하루 110여개 노선, 평균 1000대가 넘는 버스가 드나드는 동북부 교통 관문이다. 하지만 낡은 시설로 안전 문제와 주변 교통 체증이 심각했다.지난 5월 심의를 통과한 현대화 사업은 지하 7층, 지상 39층 초대형 규모의 복합개발시설을 마련하는 방안을 담고 있다. 여객터미널과 환승센터를 지하에 조성해 공기 오염을 최소화하고, 지상은 한강을 조망할 수 있는 공간으로 꾸며진다. 기존 규모의 120% 이상을 확보해 혼잡을 크게 줄인다. 공중부에는 상업·업무·문화 시설을 유기적으로 배치할 계획이다.특히 용적률 상향에 따른 민간 개발 이익을 공정하고 투명하게 지역과 시민을 위한 공공시설에 투입할 계획이다. 옥상에는 파노라마 뷰로 한강뷰를 조망할 수 있는 전망대가 만들어진다. 동서울터미널과 강변북로를 잇는 직결 램프를 만들어 정체 피해를 줄인다. 한강과 강변역을 연결하는 보행데크로 한강으로의 접근성도 높일 계획이다.시는 임시터미널 부지로 테크노마트 시설 활용하는 방안에 대해 상인회와 운송사업자 등 다수 이해관계자와 합의를 이뤘다. 지상 하역장을 임시 승차장으로, 지하 공실을 대기실로 활용해 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 시는 기대했다.서유미 기자