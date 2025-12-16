“파란 산타가 떴다” 현대제철, 취약계층 사랑나눔

이미지 확대 현대제철 당진제철소가 16일 당진시종합복지타운에서 복지시설과 취약계층을 대상으로 방한용품을 전달하고 있다. 현대제철 제공

현대제철 당진제철소는 16일 당진시종합복지타운에서 한겨울을 맞아 관내 취약계층을 위한 방한용품을 전달했다고 밝혔다.지역 내 53개 시설에 전해진 선물 상자에는 2300여 개의 방한 조끼와 담요가 담겼다.현대제철은 겨울철 나눔과 사랑을 대표하는 빨간색 산타클로스에 현대제철 상징색인 파란색을 입혀 산타처럼 온기를 나누겠다는 의미로 2010년 시작한 파란 산타 활동을 16년째 이어오고 있다.코로나19 시기에도 사람들과 접촉을 최소화하는 드라이브스루 형식으로 모자와 이불 등 겨울용품을 나눴다.현대제철 당진제철소는 24일까지 마중물 주부봉사단을 비롯한 사내 봉사단원들이 파란 산타 옷을 입고 일부 복지시설을 직접 방문할 예정이다.현대제철 관계자는 “연말이면 현대제철 파란 산타를 기다린다는 어린이의 말을 생각하며 올해도 진심을 담아 준비했다”며 “온기를 나누는 다양한 활동으로 지역민과 함께하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자