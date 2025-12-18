복지·치매·농사… 지자체 이색 달력 붐

청도, 월별 농사 내용·정보 담아

논산, 복지 급여일 등 상세 기록

충주, 운동ㆍ독서 등 치매 예방 홍보

2025-12-18 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지방자치단체들이 유익한 정보가 담긴 이색달력을 잇달아 내놓고 있다. 달력은 일상에서 쉽게 접해 정보접근성이 좋은데다 어르신들이 아직도 달력을 많이 쓰고 있어서다.충남 논산시는 다양한 복지사업을 한눈에 볼 수 있는 2026년 육군병장 복지달력을 처음으로 제작했다고 17일 밝혔다. ‘육군병장’은 육군훈련소가 있는 논산의 농산물 공동브랜드 명칭이다.복지달력은 월별 주요 복지사업, 복지 급여 지급일, 관련 기관 정보를 총망라했다. 달력 상단에는 대한민국 대표 복지포털 사이트인 ‘복지로’ 누리집에 접속할 수 있는 QR코드도 있다.충북 충주시는 치매안심달력 6000부를 만들었다.이 달력은 절주, 금연, 소통, 운동, 독서 등 치매 예방 333수칙, 치매안심센터 사업, 치매예방을 위한 음식·체조 등 다양한 정보를 담고 있다. 치매 조기 검진 대상, 검사 장소·주기, 소요 시간, 준비물 등도 친절하게 알려준다. 치매와 건망증을 구분하는 방법도 설명한다.경북 청도군은 월별 농가 실천 사항을 담은 농사달력 2000부를 선보였다.농사달력에는 퇴비·비료 살포 적기, 주요 작목의 작업 단계별 일정 등 한 해 농사에 꼭 필요한 내용이 정리돼 있다. 농업기술센터가 운영 중인 농산물안전분석실, 농촌일자리지원센터, 농기계임대사업소 등의 이용 방법도 안내한다.청주 남인우 기자