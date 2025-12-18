“따뜻한 추억을”…주안홀딩스, 아이들에게 ‘사랑의 간식’

이미지 확대 ㈜주안홀딩스가 18일 천안시 지역아동센터연합회에 3000만원 상당의 사랑의 간식을 전달하고 있다. 지역아동센터연합회 제공

충남 천안시 지역아동센터연합회(회장 전근성)는 18일 ㈜주안홀딩스(대표 이상훈)로부터 지역센터 아이들을 위한 3000만원 상당의 간식을 후원받았다고 밝혔다.이번 후원은 주안홀딩스가 지역아동센터 아이들에게 크리스마스와 새해를 맞아 기쁨과 따뜻한 추억을 선물하고 특별하고 의미 있는 하루를 만들어 주기 위해 기획됐다.주안홀딩스가 마련한 콘파이·통팥붕어빵 등의 간식은 이날 천안 지역 62곳의 지역아동센터 아이들에게 전달됐다.주안홀딩스는 지난해에도 지역센터 아이들을 위한 2000만원 상당의 간식을 후원하는 등 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다.이상훈 주안홀딩스 대표는 “아이들이 밝은 미소로 크리스마스를 맞이하길 바라는 마음으로 이번 후원을 준비했다”며 “지역아동센터와 꾸준한 교류와 지속적 후원으로 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 말했다.천안과 아산을 비롯해 전국 32곳에 식품을 공급하고 있는 주안홀딩스는 2018년 베트남 현지 법인을 설립, 떡볶이 뷔페전문점 ‘MATJOY’와 한식 분식전문점 ‘MOKKOJI’ 중심의 프랜차이즈 사업으로 현지 K-푸드 확산에 기여하고 있다.천안 이종익 기자