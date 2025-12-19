삼척 ‘중입자 암치료 클러스터’ 조성 탄력

정부 예산에 사업비 45억 반영
내년 1~2월 기본계획 용역 발주
삼척시는 암치료 클러스터 조성 사업에 투입할 45억원이 내년 정부 예산에 반영됐다고 18일 밝혔다. 이에 따라 사업 파트너인 한국광해광업공단은 내년 1~2월 기본계획 수립 용역을 발주하며 사업을 본격화한다.
암치료 클러스터 조성 사업은 폐광지인 도계의 석탄산업을 대체할 산업으로 지난 8월 기획재정부 예비타당성 조사를 통과했다. 오는 2030년까지 국·도·시비 3603억원을 들여 도계 흥전리 일원 12만㎡ 부지에 중입자 가속기 암 치료센터와 80병상 규모의 케어 센터, 임상교육 및 연구시설, 헬스케어 레지던스를 조성하는 게 핵심이다. 중입자 가속기는 무거운 입자를 빛에 가까운 속도로 가속해 암세포에 쏘는 최첨단 정밀 의료 장비로, 치료 효과는 높고 부작용은 거의 없어 ‘꿈의 암 치료기’로 불린다.
삼척시는 예타 통과 뒤 지난 10월 의료 클러스터 조성 개발계획 수립 및 실행지원 프로젝트 용역을 발주하는 등 발 빠르게 움직이고 있다. 지난 7~12일에는 박상수 시장을 비롯한 실무진이 프랑스와 벨기에를 방문해 실질적인 추진 방안을 살폈다. 프랑스 노르망디 캉 지역을 찾아 중입자 가속기 암 치료센터 건설 현장을 둘러봤고, 세계적인 입자가속기 장비 제조기업인 벨기에의 IBA 본사를 방문해 협력 방안을 논의했다.
삼척시 관계자는“기술·산업·교육이 연계된 의료산업 클러스터 구축을 목표로 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.
삼척 김정호 기자
2025-12-19 27면
