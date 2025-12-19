노원 상·중·하계동 10만 3000가구 자족도시로

일자리·문화·주거 복합생활권 조성

지구단위계획 재정비안 최종 고시

2025-12-19 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구 상계·중계·하계동이 기존 7만 6000세대에서 10만 3000세대의 도심형 복합 생활권으로 탈바꿈한다.서울시는 18일 노원구 상계(1·2단계), 중계, 중계2 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비(안)에 대한 행정절차를 완료하고 최종 고시했다고 밝혔다. 이에 따라 1980년대 주택 200만 가구 공급 정책으로 조성된 주거 중심 도시였던 상계·중계·하계동이 동북권 핵심 주거복합도시로 재편될 것으로 보인다.지난 9월 재정비 기본방향이 심의를 통과한 재정비안이 이번 고시로 법적 효력을 갖게 되면서 노원구 일대 재건축 사업은 정비계획 수립과 정비구역 지정 등 후속 절차가 본격화된다. 시는 베드타운으로 인식돼 왔던 이 지역을 일자리·문화·주거가 결합한 도심형 복합 생활권 조성해 일하고 소비하는 ‘자족도시’로 탈바꿈시키겠다는 계획이다. 녹지 생태 확장을 위한 보행녹지 네트워크 계획을 반영하고, 정비사업에서 중랑천과 수락산·불암산을 연결하는 등 자연환경을 누릴 수 있는 정원도시 기반도 함께 조성할 계획이다.박재홍 기자