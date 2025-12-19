KTX·SRT 통합… 좌석 공급에 또 전라선 차별 논란

호남선 4684석, 전라선 191석 늘려

전남 동부권 “불균형 즉각 개선해야”

2025-12-19 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 최근 KTX와 SRT 통합을 추진하며 고속철도 운영의 효율화와 공공성 강화를 내세운 가운데 전라선이 또다시 소외되고 있다는 지적이 나온다.18일 국토교통부에 따르면 KTX와 SRT는 내년 3월부터 교차 운행을 시작하고, 좌석 공급을 늘려 연말까지 통합을 마무리한다. 하지만 통합 이후 공개된 운영 계획을 보면 광주와 목포를 잇는 호남선은 모두 4684석이 증가한 반면, 순천·여수 노선인 전라선은 191석 증가에 그친다. 같은 호남권에 동일한 고속철도 통합임에도 좌석 증가 규모가 무려 24배 이상 차이가 난다.이 같은 소식에 전남 22개 시·군 인구 180만여명 중 80만명 이상이 거주하는 순천·여수·광양 등 전남 동부권 주민들은 수요와 공급의 불균형을 즉각 개선해야 한다고 발끈하고 나섰다. 이들은 주말과 출퇴근 시간은 물론 평일에도 만성적인 좌석난을 겪고 있는 만큼 현실성 있는 개선책을 세워야 한다는 입장이다. 특히 주민들은 전라선이 여수국가산업단지와 광양항을 연결하는 국가 핵심 철도 노선이라며, 2026 여수세계섬박람회를 앞둔 상황에서 전라선의 접근성 강화는 지역을 넘어 국가적 과제라고 입을 모았다.전남도의회도 정식으로 문제를 제기했다. 김진남 더불어민주당 의원은 지난 16일 제395회 제2차 정례회 제4차 본회의에서 ‘KTX·SRT 통합에 따른 전라선 철도 차별 해소 및 호남 동부권 철도 서비스 정상화 촉구 건의안’을 냈다. 김 의원은 “철도는 단순한 수익 사업이 아닌 국민 이동권 보장과 지역 격차 완화를 위한 공공 인프라”라면서 “전라선에 대한 명백한 차별을 즉각 시정해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “정부는 KTX·SRT 통합에 따른 좌석 배정과 노선별 운영 계획을 전면 재검토해 전라선의 실제 이용 수요와 산업·관광 여건을 반영해 실질적 좌석 증편과 운행 확대 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.순천 최종필 기자