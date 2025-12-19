박규탁 경북도의원 “가족 지원 없는 청소년 자살 위기대응 정책은 한계”

“청소년 자살의 뿌리는 가정 위기... 지역사회 ‘원팀’대응 필요”

가정 붕괴가 아이를 벼랑으로... 청소년 자살 대응 패러다임 전환 촉구

경북도의회 박규탁 의원(국민의힘, 비례)은 제359회 제2차 정례회 마지막 본회의에서 5분 자유발언을 통해 청소년 자살 문제를 가정과 지역사회가 함께 책임져야 할 중대한 사회적 과제로 인식해야 한다며 통합 위기대응 시스템 구축의 필요성을 강조했다.박 의원은 “자살은 개인적 요인만으로 설명될 수 없는 사회적 현상”이라며, 특히 청소년 자살은 한 아이의 비극을 넘어 가정, 학교, 지역사회가 제 역할을 다하고 있는지를 되묻는 ‘사회적 경고’라고 규정하였다.또한 “학생의 자살 사유 가운데 ‘가정 문제’가 지속적으로 주요원인으로 나타나고 있는 것은 학생의 위기가 학교에서 갑자기 발생하는 것이 아니라 가정 내 갈등과 불안, 방임 등이 누적된 결과임을 보여준다”고 지적했다.이러한 상황에 대응하기 위해 박 의원은 가정을 청소년의 든든한 울타리로 만드는 것이 중요하다며 ▲가족 지원 프로그램의 강화 ▲부모 대상 정서·심리지원 확대 ▲도와 도교육청, 지역의 상담복지기관 등이 참여하는 상설 협의체 구성 등 통합 위기대응 체계 구축의 필요성을 제안함과 동시에 “이는 새로운 제도를 만드는 것이 아니라, 이미 존재하는 시스템을 연결해 위기 상황에서 작동하게 만드는 구조적 개선”이라고 설명했다.끝으로 박 의원은 “저출생 극복만큼이나 중요한 것이 우리 곁에 있는 아이들을 지역사회 모두가 힘을 합쳐 지켜내는 일”이라며 “가정을 중심으로 한 관계기관의 통합 대응은 선택이 아닌 필수이며, 우리 사회의 지속 가능성을 지키는 최소한의 책임”이라고 강조했다.온라인뉴스부