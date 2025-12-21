KT 광케이블 이설비 협의 지연에, 학교 정문 앞 교량공사 1년째 중단

동두천 안흥1교 완공 무기한 연기

학생 등하교·시민 통행 등 큰 불편

이미지 확대 1년 가까이 공사가 중단돼 있는 안흥1교 재가설 공사현장 모습.

2025-12-22 21면

수해 예방을 위해 추진 중인 중·고등학교 정문 앞 교량 재개설 공사가 통신선 이설 비용 부담 문제로 1년 가까이 중단되면서 학생 통학과 시민 통행에 불편이 이어지고 있다.21일 경기 동두천시에 따르면, 시는 지난 2월부터 신흥중·고등학교 정문 앞 안흥천을 대상으로 재해 예방을 위한 소하천 정비사업(총사업비 40억원)을 추진하고 있다. 집중호우로 인한 하천 범람과 제방·호안 유실을 예방하기 위한 사업이다.안흥천 171m 구간 하폭 확장과 호안 539㎡ 정비, 기존 교량 철거 및 재가설이 주요 내용이다.﻿ 그러나 기존 안흥1교 일부를 철거한 이후 공사가 중단되면서 신천로 통제가 1년 가까이 이어지고 있다. 이 때문에 학생들의 통학 동선이 우회되고, 신천로를 이용하던 시민들의 불편도 계속되고 있다. 시는 안흥1교 하부에 설치된 KT 통신선(광케이블)의 이설이 공사 재개의 선결 조건이라는 입장이다. 시는 KT에 통신선 이설을 요청했으나 비용 부담을 둘러싼 합의가 이뤄지지 않아, 정비사업이 공정률 약 25% 수준에서 잠정 중단된 상태라고 설명했다.이에 대해 KT 측은 “공공사업으로 인해 적법하게 설치된 기존 통신시설을 이설해야 할 경우, 원인 제공자가 비용을 부담해야 한다는 내부 기준이 있다”고 밝혔다. 반면 시 관계자는 “KT가 도로점용 허가를 받을 당시 공공사업으로 통신시설 이설이 필요할 경우 KT가 비용을 부담한다는 단서가 있었다”고 반박했다. 그러면서도 “동절기 공사 중지 기간 KT와 협의해 신속히 공사를 재개할 방침”이라고 덧붙였다.글·사진 한상봉 기자