경북도의회, 대한적십자사 경북지사에 특별회비 전달

연말 맞아 어려운 이웃과 함께하는 나눔문화 실천

이미지 확대 22일 대한적십자사 경북지사에 2026년도 적십자 특별회비를 전달한 경북도의회(의장 박성만). 경북도의회 제공

경북도의회(의장 박성만)는 22일 도의회 의장실에서 대한적십자사 경북지사에 2026년도 적십자 특별회비를 전달했다.이날 전달식에는 박성만 의장을 비롯해 이미연 대한적십자사 경북지사 사무처장 등이 참석해, 연말을 맞아 어려운 이웃을 돕기 위한 나눔의 뜻을 함께했다.경북도의회는 이날 적십자 특별회비 200만원을 전달했으며, 해당 성금과 물품은 도내 취약계층 지원과 각종 재난·재해 발생 시 구호 활동 등 구호적·자선적 사업에 사용될 예정이다.아울러 도의회는 2008년부터 매년 적십자 특별회비 전달에 꾸준히 동참하며, 지역사회와 함께하는 나눔문화 확산에 지속적으로 앞장서고 있다.박성만 의장은 “대한적십자사는 각종 재난·재해 현장에서 도민의 곁을 지키며 인도주의 활동을 실천해 왔다”라며 “십시일반 모인 이번 성금이 어려운 이웃에게 실질적인 도움이 되기를 바라며, 경북도의회도 도민과 함께하는 따뜻한 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부