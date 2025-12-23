해남 솔라시도 ‘주거·산업·에너지’ 품은 미래 신도시 뜬다

AI·RE100·반도체 중심 자족도시

공동주택 ‘첫마을’ 내년 6월 착공

민간임대주택도 4000가구 공급

2025-12-23 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 해남군이 솔라시도(Solar-Sea-Do)를 중심으로 주거, 산업, 에너지를 유기적으로 묶은 인구 10만명 규모의 자족형 미래 신도시 조성을 본격화하고 있다. 공장 우선 건설 방식에서 탈피해 산업 유치와 동시에 쾌적한 정주 여건을 함께 설계해 ‘사람이 머무는 도시’를 만들겠다는 것이다.22일 해남군에 따르면 신도시의 첫 단추인 ‘첫마을 주택단지’가 내년 6월 착공 및 분양된다. 솔라시도 내 최초의 공동주택으로, 지상 3층에서 최고 29층까지 600가구 규모로 조성된다. 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기반의 스마트 주거 설계를 적용해 에너지 효율과 생활 편의성을 극대화할 예정이다.주거 인프라는 단계적으로 확충된다. 2028년 운영을 시작할 국가 AI컴퓨팅센터와 RE100 국가 산업단지 종사자, 청년, 고령층을 위한 4000가구 규모 공공지원 민간임대주택도 공급된다. 재생에너지·첨단산업 종사자뿐 아니라 지역 정착을 희망하는 모든 가구에게 안정적인 주거 대안이 될 것으로 보인다.솔라시도 컨트리클럽(CC) 인근에는 2000가구 규모의 레저형 주거단지 스마트그린빌리지(SGV)가 들어선다. 친환경·저탄소 설계를 바탕으로 일과 삶, 휴식이 공존하는 미래형 주거 공간이 구현된다.신도시와 원도심의 상생을 위해 해남읍 권역 주거지 확충도 병행된다. 내년 2월 입주하는 LH 임대주택을 포함해 1000가구 규모의 아파트 신축이 진행 중이다. 군은 이를 통해 ‘솔라시도에서 일하고 해남읍에서 소비하는’ 지역 내 선순환 체계를 구축할 방침이다. 전용도로 개설 등 교통망, 국제학교 등 교육기관 유치, 종합병원 등 의료 인프라 구축, 친환경 정원도시 조성도 빠르게 진행할 방침인 군은 AI컴퓨팅센터와 RE100 산단, 해상풍력 배후 단지를 집적화해 이 일대를 AI·에너지 수도의 핵심 거점으로 도약시킨다는 복안이다.명현관 해남군수는 “솔라시도는 단순한 개발 사업이 아니라 해남의 미래 구조를 재편하는 프로젝트”라며 “첨단산업 유치 단계부터 주거 인프라를 동시 설계해 일하고, 살고, 소비하는 모든 과정이 해남 안에서 완결되도록 하겠다”고 강조했다.해남 서미애 기자