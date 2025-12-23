울산 북구 중리마을 소규모 재개발 추진

관리지역 지정, 5년 내 사업 완료

기반 시설 국비 지원 최대 150억

울산 옛 도심의 낡은 집을 새집으로 다시 짓는 소규모 재개발사업이 본격 추진된다. 울산시는 북구 염포동 중리마을을 ‘소규모 주택 정비 관리지역’으로 지정하고, 재개발 사업을 추진한다고 23일 밝혔다.주택 정비 관리지역 지정은 기존 방식으로 재개발 추진이 어려운 지역을 대상으로 주민의 경제적 부담을 줄이고 사업 추진에 속도를 높이려는 조치다.특히 주택 정비 관리지역은 도로나 주차장 등 기반 시설을 조성할 때 국비 지원을 최대 150억원까지 받을 수 있다. 기반 시설 조성비는 국비 50%, 시비 30%, 구비 20%로 분담한다. 또 사업이 공공주도로 진행돼 전체 사업 기간도 기존 재개발 사업에 비해 절반 정도인 약 5년으로 단축된다.중리마을은 1970년대 조성된 집단취락 형태의 마을로, 전체 건축물 중 준공 20년 이상 된 노후 주택 비율이 84%에 달한다. 이곳은 2019년 9월 주거환경 개선사업 대상지로 지정됐으나 주민 고령화 등으로 자력 주택개량이 어려웠다.이에 시와 북구는 내년 상반기 기반 시설 조성을 위한 실시설계를 시작으로 조합 설립 등을 지원할 계획이다. 내년 하반기에는 기반 시설 조성을 위한 국비 공모를 신청하고, 2027년부터 중리마을 ‘새집 갖기 사업’을 본격 진행한다.김두겸 울산시장은 “기존 방식으로는 재개발이 힘든 다른 지역에도 주민과 공공이 협업해 신속하게 새집을 마련할 수 있도록 모든 행정력을 집중하고, 오래된 주거지역에 쾌적하고 활력 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.울산 박정훈 기자