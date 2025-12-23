새 유통모델 구축 나선 군위… 로컬푸드직매장 10호 탄생

지역 농민에게 안정적 판로 개척

대구 시민에겐 신선 농산물 공급

500여 농가 참여, 300개 품목 거래

올 ‘직매장 콘테스트’ 최우수상 수상

이미지 확대 김진열(오른쪽) 대구 군위군수가 23일 군청에서 대구종합유통단지전자관과 군위로컬푸드직매장 운영을 위한 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다.

대구 군위군이 지역 우수 농특산품의 홍보와 판로 개척을 위해 동분서주하고 있다. 그 중심에 김진열 군위군수와 군위로컬푸드직매장이 있다.군위군은 23일 군청 제1회의실에서 대구종합유통단지 내 전자관과 군위로컬푸드직매장 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 군위군과 전자관은 내년 1월부터 군위로컬푸드 직매장의 본격 운영에 들어간다.이로써 군위로컬푸드직매장은 모두 10곳으로 늘었다. 2021년 8월 군위농협 서부지점 내 셋방살이 신세인 군위농산물코너로 출발한 직매장은 민선 8기 출범 이후 대구 도심 등 주요 지역 9곳에 전용 공간을 신설하는 등 빠르게 확대됐다.참여 농가와 품목도 500여 농가, 300여 종으로 크게 늘었다. 품질은 군위군수가 보증한다. 총매출액은 19억 5000여만원(올해 11월 기준)으로 급신장했다.이들 직매장은 도농 교류의 거점 공간이자 전진기지로 굳건히 자리 잡았다. 군위지역 농민에게는 안정적인 판로를, 대구 시민에게는 신선하고 안전한 농산물을 믿고 구매할 수 있는 공간으로 평가받는다.이런 획기적인 성과로 군위군은 지난 10월 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 공동 주관한 ‘2025년 로컬푸드직매장 우수사례 콘테스트’에서 최우수상을 받았다.지난달엔 농식품부 등이 주관한 ‘2024년 지역먹거리계획 과제 분야 우수사례 공모전’에서 장려상을 수상했다. 농특산물 유통 관련 평가에서 연이은 수상은 전국에서 찾기 힘든 사례로 알려졌다.직매장 안팎에서는 김 군수의 남다른 ‘신토불이’ 신념과 부단한 노력이 일군 성과라는 이야기가 나온다. 그는 2022년 7월 민선 8기 군수 취임 이후 군위 농특산물 시장 개척 1호 세일즈맨을 자처하며 밤낮없이 뛰었다. 특히 직매장 일이라면 만사를 제쳐놓고 빠짐없이 현장으로 달려가 챙겼다. 관련 분야 인력과 예산도 전폭 지원하고 나섰다. 이에 직매장에는 언제나 ‘군위 신토불이 1호 김진열 군수’가 함께 한다는 말이 나올 정도다. 김 군수는 “군위 로컬푸드 유통망의 안정적 정착과 도심형 확산 기반을 다지는 등 새로운 유통 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.글·사진 대구 김상화 기자