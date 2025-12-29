서울 네 집 중 한 집 노후주택… 도봉·종로·노원 ‘밀집’

1.5만 가구 ‘2024 주거 실태조사’

이미지 확대

2025-12-29 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울의 네 가구 중 한 가구는 지어진 지 30년이 넘은 주택에서 거주하는 것으로 조사됐다. 특히 도봉과 노원, 양천, 강북 등 1980~90년대 아파트 공급이 집중된 지역에 노후 주택이 밀집된 것으로 나타났다. 서울의 자치구 중 주거 환경 및 주택 만족도가 가장 높은 곳은 광진구로 나타났다.서울시는 이런 내용을 담은 ‘2024 서울시 주거 실태조사’ 결과를 28일 발표했다. 시는 국토교통부의 주거 실태조사 서울 표본(약 7000가구)에 서울시 자체 표본(약 8000가구)을 추가해 총 1만 5000가구를 대상으로 조사를 진행했다.준공 30년을 초과한 낡은 주택에 거주하는 가구는 2021년 18.5%에서 26.9%로 8.4% 포인트 뛰었다. 지역별로는 도봉구가 49.2%로 가장 높았다. 이어 종로(46.3%), 노원(43.2%), 양천(38.0%), 강북구(35.9%) 순이었다. 대규모 재건축 사업이 추진된 서초(18.7%)와 강동(18.9%), 강남구(19.9%)는 상대적으로 낮았다.시 관계자는 “노태우 정부의 ‘주택 공급 200만호’ 정책으로 지어진 아파트들이 준공 30년을 넘기면서 노후화가 빠르게 진행되고 있다”며 “여기에 준공 20~ 30년 사이 주택이 전체의 약 30% 수준이라 대책이 필요하다”고 분석했다.서울의 주거 환경은 대체로 개선됐다. 국토부의 최저 주거 기준에 못 미치는 가구 비율은 2021년 6.2%에서 3년 만에 5.3%로, 반지하 거주 가구 비율은 4.7%에서 2.5%로 낮아졌다.주택 만족도는 4점 만점에 평균 3.01점으로 2021년(2.96점)보다 올랐고, 주거 환경 만족도(평균 3.06점) 역시 직전 조사(3.01점) 대비 상승했다. 광진구가 3.28점으로 가장 높았고 노원·양천(3.14점), 성북구(3.11점) 순이었다. 주거 환경 만족도 1위 또한 광진구(3.43점)였다. 용산구(3.30점)와 강남구(3.28점)가 뒤를 이었다.연령 분포를 보면 만 39세 이하 청년 가구는 관악구(45.2%), 광진구(33.2%)에 집중됐다. 신혼부부는 강동구(10.6%), 성동구(9.8%)에, 65세 이상 고령 가구는 도봉구(33.2%), 강북구(31.6%)에 상대적으로 많았다. 1인 가구 비율이 가장 높은 곳은 관악구(57.3%)였다.김동현 기자