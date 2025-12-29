서울시, 도시계획정보시스템 개편…시민용 조감도 탑재

이미지 확대 서울시 도시계획정보시스템 서울플랜+에 추가될 예상 조감도 서비스.



서울시가 도시계획정보를 종합 관리하는 ‘도시계획정보시스템’의 ‘서울플랜+’에 시민용 조감도를 추가로 제공한다.29일 시에 따르면, 이번 개편에선 시민용 서울도시공간포털과 시·구 도시계획 공무원이 사용하는 업무시스템을 모두 개선한다.서울도시공간포털은 시민이 관심 사항을 더 쉽게 확인할 수 있도록 알림서비스를 확대하고 통합검색 기능을 강화한다. 지난 7월 문을 연 도시계획사업 통합플랫폼 ‘서울플랜+’에 조감도와 관련 고시 정보를 추가 제공할 계획이다.업무시스템에는 단순 정보관리뿐 아니라 합리적인 의사결정을 지원하는 공간분석 기능이 도입된다. 서울시 전역의 공공시설 기초데이터를 생활기능과 일상 활동 기준으로 구축해 지역의 시설 분포를 분석할 수 있게 했다.도시계획 정책 수립에 앞서 필요한 기초현황 조사·분석 기능도 새롭게 추가된다. 분석 대상지를 선택하면 토지이용 현황, 건축물 현황, 도시계획 현황 등을 체계적으로 정리한 분석보고서가 자동으로 생성·저장돼 반복적인 수작업에 의존하던 사전검토 절차가 표준화된다.조남준 서울시 도시공간본부장은 “시민에게는 쉽고 빠른 정보 접근과 신뢰성을 제공하고, 행정에는 공간분석을 기반으로 한 과학적 의사결정 체계를 마련하게 됐다”고 소개했다.서유미 기자