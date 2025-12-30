GTX-A, 고양 구간 하루 2만 8000명 이용

서울역 접근 11~16분대로 단축

서울역~운정중앙역 구간을 운행하는 수도권광역급행철도(GTX) A노선이 개통 1주년을 맞은 가운데, 고양시 구간인 킨텍스역과 대곡역의 누적 이용객 수가 1000만 명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 이용객이 크게 늘면서 정체 현상이 잦은 자유로의 교통량 감소를 불러온 것으로 조사됐다.29일 경기 고양시에 따르면 GTX-A노선은 지난해 12월 28일 운정중앙~서울역 구간 운행을 시작한 이후 지난달 초까지 킨텍스역과 대곡역의 누적 이용객이 816만 명으로 집계됐다. 이날 기준 누적 이용객은 약 970만 명에 이를 것으로 추산된다.하루 평균 이용객 수는 개통 초기인 올해 1월 1만 6000명에서 10월 들어 2만 8000명으로 약 75% 증가했다. 비슷한 이용 흐름이 이어질 경우 열흘 안에 누적 이용객 1000만 명 돌파가 예상된다.한국교통안전공단이 최근 실시한 만족도 조사에서 이용객의 86%가 GTX-A 이용에 대해 ‘만족한다’고 응답했으며, 이유로는 ‘이동시간 단축’이 66%로 가장 높았다. 실제 킨텍스역에서 서울역까지는 16분, 대곡역에서 서울역은 11분이면 이동할 수 있어 출퇴근 체감 시간이 크게 줄었다. 이용 목적은 ‘출퇴근’이 31%로 가장 많았다.GTX-A 개통은 도로 교통에도 영향을 미쳤다. 올해 1~9월 자유로 교통량은 지난해 같은 기간 대비 하루 평균 1.3% 감소했다. 반면 GTX-A를 비롯해 지하철 3호선 일산선과 경의중앙선, 서해선이 교차하는 대곡역 이용객은 개통 전 하루 평균 5400명에서 올해 10월 기준 1만 9000명으로 3배 가량 늘어나며 광역 환승 거점으로서의 위상이 강화됐다.한상봉 기자