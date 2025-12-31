서울 한강버스 새달 전 구간 운항 재개

행안부 지적 89건 안전조치 완료

한강버스가 내년 1월 중 모든 구간에서 운항을 재개한다. 서울시는 30일 한강버스 안전관리에 관한 정부 합동점검 결과에 따른 조치 결과를 행정안전부에 제출했다며 이렇게 밝혔다.합동점검은 지난달 21일부터 26일까지 진행됐으며 시는 총 120건의 지적사항에 대한 이행계획과 조치 결과를 행안부에 제출했다. 120건의 지적사항 중 89건은 개선했고 30건은 내년 3월까지 조치할 계획이다. 나머지 1건은 내년 말까지 조치한다.구체적으로 선착장에 대한 지적사항 가운데 미조치된 사안은 총 28건이다. 내년도 예산을 집행해 3월 말까지 선착장 난간을 높이고 간격을 조정할 계획이다. 항로·비상대응 분야 지적사항 가운데 교각등 추가 설치와 교량등 점멸 방식 변경은 내년 3월 말을 목표로 조치한다. 접·이안 때 선장이 선착장과 승객 동선을 직접 확인할 수 있도록 선박 내 폐쇄회로(CC)TV 모니터를 설치하라는 선박 분야 개선 권고 1건은 내년도 선박 정기 검사에 들어갈 때 순차적으로 설치하기로 했다.시는 이번 정부 합동점검 지적사항 조치 외에 항로구간 정밀 수심측량 및 준설, 저수심 구간 부표 개선, 항로 이탈방지시스템 마련 등 자체 안전성 확보 방안을 마련했다. 이후 최종 항로 점검운항을 시행한 뒤 내년 1월 모든 구간 운항을 재개한다고 밝혔다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “시민들이 더 안심하고 이용할 수 있는 수상교통 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.﻿박재홍 기자