서울 포트홀 최근 5년 대비 27% 감소

2026-01-02

서울시는 지난해 시내 도로에서 발생한 도로 파임(포트홀) 건수가 최근 5년간 같은 기간 평균 대비 약 27% 줄었다고 1일 밝혔다.지난해 1월부터 11월까지 포트홀 발생 건수는 1만 8948건으로, 최근 5년 평균 2만 5816건보다 26.6% 감소했다. 같은 기간 누적 강수량은 1541㎜로 최근 5년 평균(1481㎜)을 웃돌았음에도 포트홀은 오히려 줄어든 것이다.도로 파손 관련 민원도 줄었다. 지난해 1월부터 9월까지 접수된 민원은 1만 5771건으로, 최근 3년 평균 1만 7044건 대비 약 8% 감소했다. 시는 폭염·폭우 등 기후변화에 대응해 도입한 ‘서울형 도로포장 표준모델’이 효과를 보인 것으로 분석했다. 고강성과 내구성을 강화한 포장 기술을 표준화한 것으로, 지난해 3월부터 주요 도로에 적용하고 있다.시는 강도가 높은 제강슬래그와 고강성 콘크리트 포장을 확대해 포트홀이 잦은 구간을 집중적으로 개선했다. 제강슬래그는 철강 제조 과정에서 나온 부산물을 재활용한 재료로, 일반 골재보다 25% 이상 강도가 높다. 고강성 콘크리트 포장은 현재 중앙버스전용차로 정류장 403곳 중 136곳에 적용됐으며, 시는 2032년까지 전면 교체를 완료할 계획이다. 아울러 일반 차로에도 기후 대응형·기능성 포장 기술을 확대하고, 시공 온도를 낮춘 중온 포장과 물 빠짐이 원활한 배수성 포장 등 친환경·안전 기술도 함께 적용할 계획이다.한병용 서울시 재난안전실장은 “시민이 일상에서 체감할 수 있는 도로 안전과 이동 편의 향상을 위해 적용 구간을 확대하겠다”고 말했다.유규상 기자