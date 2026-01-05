박찬우 전 국회의원 “천안·아산 통합, 구태의연한 이야기”

이미지 확대 올해 지방선거에서 사실상 천안시장에 도전하는 박찬우 전 국회의원(국민의힘)이 5일 천안시청사에서 언론인 질문에 답변을 하고 있다. 이종익 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 6월 지방선거에서 충남 천안시장 후보군인 박찬우 전 국회의원(국민의힘)이 5일 자신의 경험을 강조하며 대전·충남과 천안·아산 통합에 대해 “국가적 큰 틀의 방향성은 찬성하지만, 지역민 동의 등 준비가 필요하다”며 평가절하했다.박 전 의원은 이날 오전 천안시청사에서 열린 간담회에서 “전국을 충청권, 호남권, 영남권 등으로 지방정부 스스로 대한민국의 미래를 개척해 나갈 수 있도록 구조를 바꿔야 한다는 점에 100% 동의한다”며 이같이 밝혔다.그는 “당시 행안부 30여 년 근무하면서 여러 핵심 작업과 함께 행정구역 개편에도 참여했다”며 “행정구역 통합은 쉽지 않은 과정. 정부에서 밀어붙이지만, 부처 간 공론화가 있었는지 궁금하다”고 말했다.이어 “선거가 몇 달 남지 않은 상황에서 행정구역 통합 추진은 바늘허리에 실을 매 옷을 꿰매는 것과 같다고 생각한다”며 “국가가 가진 조세권 등 큰 권력을 지방정부에 넘겨주어야 한다. 권력을 넘겨주지 않는다면 변하는 것이 없다”고 지적했다.박 전 의원은 이날 천안아산 통합 논의와 관련한 질문에 “선거 때만 나오는 구태의연한 이야기”라며 일축했다.그는 2월 1일 오후 단국대 천안캠퍼스 학생극장에서 ‘도시의 미래전략-도시의 경쟁력이 국가경쟁력이다’ 출판기념회를 개최한다.천안 이종익 기자