오세현 충남 아산시장 “현장 중심 행정 필요”

오세현 충남 아산시장은 5일 열린 간부회의에서 “2026년은 아산시가 다시 한번 도약하는 전환점이 돼야 한다”며 현장 중심의 행정과 속도감 있는 업무 추진을 강조했다.오 시장은 이날 “우리의 문제는 현장에 답이 있다는 ‘우문현답’ 행정 철학을 잊지 말아달라”며 이같이 밝혔다.그는 예산 집행 방식에 대해 “소규모 숙원사업과 각종 장비·시설 예산은 가능한 한 빨리 집행해야 한다”며 “설계와 발주를 일괄적으로 진행하는 관행에서 벗어나, 시급한 사업은 우선 설계·발주하는 유연함이 필요하다”고 강조했다.오 시장은 최근 정치권 중심으로 급물살을 타고 있는 ‘충청권 행정통합’에 대해 “충남과 대전의 행정통합은 실현 가능성이 높아졌다. 아산시에 실질적인 도움이 될 수 있도록 각종 특례를 적극 발굴해 특별법에 반영해야 한다”고 말했다.그는 이밖에 △조직개편과 인사이동 이후 조기 안정화 △‘읍면동 주민과의 대화’ 및 ‘새해 영농교육’ 현장성 강화 △국비 확보 선제적 대응 △청렴도 향상 위한 특단 대책 마련 △AI(인공지능) 시대 부합하는 공직자 역량 강화 등을 주문했다.아산 이종익 기자