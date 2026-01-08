150t급 해양환경정화선 건조 나선 전남

28년 된 노후 선박 수거 능력 한계

해양쓰레기로 몸살을 앓는 전남도가 신규 해양환경정화선 건조에 나선다.전남도는 7일 인양틀과 크레인 등을 갖춘 150t급 해양환경정화선 건조를 추진한다고 밝혔다. 도는 이를 위한 건조 설계비로 국비 4억 원을 확보했다. 총사업비는 75억 원(국비 50%·도비 50%) 규모다. 올해 기본·실시설계를 거쳐 제작에 들어간 뒤 2028년 건조를 완료할 계획이다.국내 수산물 생산량 1위인 전남은 긴 해안선과 다수의 도서를 보유해 해양쓰레기 발생량만 전국에서 가장 많은 연간 4만 6000여t이 발생하고 있다. 또 외국 유입 쓰레기와 바다에 침적된 폐기물도 지속해서 늘고 있어 안전 항해와 어족 자원 피해 등이 상존한다.하지만 전남도와 시군의 해양환경정화선은 모두 5척에 불과한 데다 이마저도 노후화돼 해양쓰레기가 몰리는 여름철에는 처리가 어려운 실정이다.특히 도가 운영 중인 정화선은 선령 28년에 달하는 노후 선박으로, 수거 능력과 안전성에 한계가 있어 대형·침적 해양쓰레기 대응과 안정적 정화 작업 수행에 어려움을 겪어 왔다. 이에 전남도는 해양수산부와 국회를 방문해 사업의 시급성과 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여 국비를 확보했다.도 관계자는 “노후 정화선을 대체할 새 정화선이 건조되면 부유·침적 해양쓰레기 수거 효율을 높이는 한편 전남 연안과 도서 지역 해양환경 개선은 물론 항로 안전과 해양생태계 보전, 어장 환경 보호에도 이바지할 것”이라고 밝혔다.무안 류지홍 기자