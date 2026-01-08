경북도의회 ‘Post-APEC 전략실현 연구회’, 세미나 개최

APEC 유산의 지속가능한 활용과 경북형 단계별 발전 방향 논의

지역 연계를 통한 도내 시군 동반성장 전략 제시

이미지 확대 지난 7일 열린 ‘post APEC 전략실현 연구회 세미나. 경북도의회 제공

경북도의회 ‘Post-APEC 전략실현 연구회’(대표의원 정경민)는 지난 7일 경북도 보건환경연구원에서 Post-APEC 전략실현 연구회 세미나를 개최했다. 이번 세미나에는 정경민 대표의원을 비롯한 연구회 소속 의원, 경북도 APEC 준비지원단, 문화체육관광국, 경주시 포스트 에이펙본부와 경북도문화관광공사 등 40여명이 참석했다.세미나의 첫 번째 발표를 맡은 모노플레인 정관호 대표는 Post-APEC이라는 주제로 ▲메가 이벤트에 대한 기대치로 발생하는 장단점 ▲2025 APEC의 효과 ▲ MICE산업의 방향성 ▲경북의 Post-APEC 과제 등에 대하여 발표하며, 향후 경북도가 나아가야 할 방향에 대해서 제시했다.이어 두 번째 발표를 맡은 경북대학교 이경용 교수는 ‘Post-APEC, 지속가능한 지자체 디자인을 위한 경북의 의식과 과제’를 주제로 5E(Exploration, Enjoyment, Empty Zone, Exchange, Economy)를 설명하며, 도내 22개 시군의 지속가능한 브랜딩과 아이텐티티 강화가 필요하다고 강조했다.또한 자유토론 시간에는 ▲Post-APEC에 대한 정부차원의 관심 ▲지역 연계 관광 콘텐츠 개발을 통한 도내 시군의 동반 성장 아이디어 ▲도내 4개의 컨벤션 활용 방안 ▲ APEC 스토리텔링을 통한 상품 개발 필요성 등에 대한 의견이 나오며 활발한 토론이 이어졌다.세미나를 주관한 정경민 대표의원은 “이번 세미나는 Post-APEC의 중요성에 대한 공감대 형성으로 단계별 전략 방향을 모색하고, APEC이 남긴 유산을 지속가능하게 설계하는 데 있어 매우 뜻깊은 자리였다”고 말하며 “이번 세미나를 출발점으로 연구회 차원에서도 다양한 이해관계자와의 협력기반을 적극 확대하고 Post-APEC 전략실현을 위한 정책적 지원 방안을 지속적으로 모색해 나가겠다”고 밝혔다.한편, ‘Post-APEC 전략실현 연구회’는 정 대표의원을 비롯해 김대일, 김대진, 김일수, 김진엽, 박규탁, 연규식, 이선희, 이춘우, 최병근, 최병준 의원과 외부전문가 정관호 대표 등 12명으로 구성됐다.온라인뉴스부