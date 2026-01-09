서울 종각 지하도상가, 체류형 공간 변신

작년 AI 기반 스마트쉼터 조성
3월 스크린 파크골프장도 꾸며
서울시는 8일 “지하도상가의 공실을 시민이 체험하고 쉬고 활동하며 머물고 싶은 생활 밀착형 공간으로 탈바꿈시켜 시민 편의를 높이고 지하 상권의 활력을 회복하겠다”고 밝혔다.
지난해 12월 조성된 스마트쉼터는 총 26㎡(약 8평) 규모로 ‘상가 활성화 AI 존’과 ‘약자동행 스터디 존’으로 구성된다. 상가 활성화 AI 존에서는 거울 앞에 서면 지하도상가에서 판매 중인 옷을 가상으로 입어볼 수 있는 ‘AI 가상 피팅룸’이 있다. 상인들이 고객과 상담할 수 있는 공간도 마련됐다. 약자 동행 스터디 존에서는 근처 학원가와 오피스를 이용하는 취업준비생이나 직장인이 잠시 공부하거나 쉴 수 있다.
시는 이달부터 공사를 진행해 오는 3월까지 스크린 파크골프장도 완성한다는 계획이다. 날씨와 계절과 관계없이 즐길 수 있는 스크린 파크골프 장비 4대가 설치된다. 초보자용 강의도 한다.
한병용 서울시 재난안전실장은 “생활밀착형 콘텐츠를 확충해 지하 공유재산이 시민들에게 새로운 경험을 선사하는 도심 속 활력 공간으로 자리 잡게 하겠다”고 말했다.
김주연 기자
2026-01-09 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
종각 지하도상가 스마트쉼터는 언제 조성되었는가?