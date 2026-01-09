‘장기 표류’ 하남 캠프 콜번 도시개발사업 가속도

이르면 새달 초 우선협상대상 선정

2026-01-09 27면

경기 하남시에 있는 미군 반환 공여지, 캠프 콜번 도시개발사업의 우선협상대상자가 이르면 다음 달 초 선정된다.경기북부 지역에 있는 대다수 미군 반환 공여지 개발사업이 겉돌고 있는 가운데, 서울 강남과 인접한 캠프 콜번 도시개발사업에 이목이 쏠린다.8일 하남시에 따르면 우선협상대상자는 건설사 중심의 A컨소시엄과 물류업체가 주축인 B컨소시엄 가운데 한 곳이 될 전망이다.A컨소시엄은 지난해 10월 실시된 ‘민간참여자 지정신청서 및 사업계획서 제출’ 공모에 단독 응모한 바 있다. 이후 유찰로 진행된 재공모에서는 8개 업체가 참여의향서를 제출했고, 이 중 B컨소시엄이 유일하게 실제 컨소시엄 구성에 나서고 있다.하남도시공사는 이달 30일 마감되는 공모에 B컨소시엄이 사업계획서를 제출할 가능성이 높은 것으로 보고 있다.공사는 지난 2일 사업 참여 계획서를 심사할 전문가 선정 절차에 착수했다. 도시계획, 재무, 건설, 법률 등 7개 분야에서 13명으로 구성된 선정심의위원회를 이달 말까지 꾸릴 계획이다.심의위원회는 다음 달 초 열릴 예정이다. 우선협상대상자가 선정되면 협의를 거쳐 협약안을 마련하게 된다. 이후 한국경영평가원의 출자 타당성 검토와 하남시의회 출자 승인 등 절차를 거쳐 이르면 올해 하반기, 늦어도 내년 초에는 특수목적법인(SPC)이 설립될 전망이다. 내년 중 착공해 2030년 완공이 목표다.캠프 콜번 도시개발사업은 하남시 하산곡동 209의 9 일대 약 25만㎡ 규모의 옛 미군기지 부지에 첨단산업과 업무시설, 자족 기능을 갖춘 복합단지를 조성하는 대규모 사업이다. 하남시의 미래 성장동력 확보와 도시 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업으로 꼽힌다.주한미군 반환 공여구역 사업이라는 특성상 인허가와 보상 절차를 비교적 신속하게 진행할 수 있고, 3기 신도시인 교산지구와 인접해 주거 여건도 우수하다는 평가를 받는다.캠프 콜번 부지는 주한미군이 2007년 4월 국방부에 반환한 이후 대학 유치와 교육·연구단지 조성 등 다양한 활용 방안이 논의됐지만, 사업성 문제로 번번이 무산됐다. 특히 임대주택 비율이 45~50% 이상으로 책정되면서 민간의 참여를 끌어내지 못했다.상황이 바뀐 것은 지난해다. 이현재 하남시장의 건의로 임대주택 비율이 35% 이상으로 조정되면서 사업성이 개선됐고, 그 결과 민간 기업이 관심을 보이기 시작했다.한상봉 기자