당진시, 2025년 관광객 1000만명 돌파

이미지 확대 삽교호 관광지에서 선보인 드론 라이트 쇼. 시 제공

충남 당진시는 2025년 기준 주요 관광지와 축제, 문화시설을 방문한 관광객 수가 누적 1000만 명을 넘어선 것으로 집계됐다고 9일 밝혔다.시는 풍부한 해양·자연 자원과 지역 고유의 문화예술 콘텐츠, 체험형 관광 프로그램을 접목해 운영 중이다.‘2025~2026 당진 방문의 해’를 맞아 삽교호 관광지에서 선보인 드론 라이트 쇼는 야간 관광의 새로운 모델로 주목받으며 당진 관광의 대표 콘텐츠로 자리 잡았다.이는 가족 단위 관광객은 물론 MZ세대 방문 증가로 이어져 당진만의 관광 경쟁력을 한층 끌어올렸다는 평가를 받는다.시는 관광 안내 서비스 개선, 지역 상권과 연계한 관광 동선 구축 등 관광 정책 전반을 지속적으로 고도화해 왔다.시 관계자는 “연간 관광객 1000만 명 달성은 당진만의 차별화된 관광 콘텐츠와 인프라를 체계적으로 추진해 온 성과”라며 “야간 관광, 체류형 관광, 지역 상생 관광 중심으로 미래지향적 관광도시로 도약해 나가겠다”고 말했다.당진 이종익 기자