하남시의회 금광연 의장·정병용 부의장, ‘수도권영상기자클럽 주관 의정대상’ 수상

수도권영상기자클럽 의정대상, ‘수도권 주요 영상 언론사 공동 주관’

금광연 의장, 시민 중심·안정적 의회 운영 공로 인정받아… ‘의정대상 수상’

정병용 부의장, 현장 소통 기반 책임 의정활동 평가… ‘의정대상 수상’

이미지 확대 하남시의회 금광연 의장과 정병용 부의장이 12일 하남시의회 본회의장에서 수도권영상기자클럽 주관 의정대상을 수상하고 있다. 금광연 의장실 제공

하남시의회 금광연 의장(국민의힘, 가선거구)과 정병용 부의장(더불어민주당, 다선거구)이 12일 하남시의회 본회의장에서 ‘수도권영상클럽’에서 주관한 의정대상에 선정되는 영예를 안아 시상식을 열었다.수도권영상클럽 의정대상은 지방의회 위상을 제고하고 시민의 삶의 질 향상에 기여한 우수 지방의원을 선정해 공로를 치하하기 위해 마련된 상이다.이날 수상자로 선정된 금 의장과 정 부의장은 현장 중심 의정활동과 시민과의 적극적인 소통, 책임 있는 의회 운영을 높은 평가를 받았다.특히 금 의장은 제9대 하남시의회 의장으로서 ‘시민과 동행하는 품격있는 의회’를 슬로건으로 시민 의견 수렴 강화, 현장 중심 의정활동을 펼쳐온 점을 정 부의장은 생활 밀착형 의정활동을 통해 시민 불편 사항을 직접 챙기고 이를 정책과 제도 개선으로 녹여 낸 것에 주안점을 뒀다.금 의장은 수상 소감을 통해 “이번 의정대상은 개인에게 주어진 상이 아니라, 시민 한 분 한 분의 목소리를 대신 전해온 하남시의회 전체에 주어진 상이라고 생각한다”라며 “앞으로도 현장의 작은 의견 하나까지 소중히 여기며, 시민의 삶에 실질적 변화를 만들어 내는 의정활동으로 보답하겠다”고 밝혔다.그러면서 “하남의 미래를 위해 더욱 책임감 있는 의회, 신뢰받는 의장이 되도록 최선을 다하겠다”라며 “시민과 함께하는 의정, 시민에게 힘이 되는 의회를 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.정 부의장은 “지역사회의 생생한 목소리를 담아 주시는 수도권영상클럽 기자단분들께 이 상을 받게되어 감회가 새롭다”라며 “시민의 목소리를 대변하고 올바른 대안을 제시하는 것으로 마음 깊이 새기겠다”고 소회를 밝혔다.이어 “시민 곁에서 시민이 주인이 되는 하남시를 만들기 위해 늘 초심을 잃지 않고 더 노력하여 오늘의 상이 부끄럽지 않게 올바른 의정활동으로 보답하겠다”면서 “앞으로도 말이 아닌 실천으로, 시민의 삶을 바꾸는 의정활동에 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.한편, 하남시의회는 이번 의정대상 수상을 계기로 현장과 소통을 기반으로 한 시민 중심의 의정활동을 더욱 강화하고 투명하고 책임 있는 의회 운영을 통해 신뢰를 높여 나갈 전망이다.온라인뉴스부