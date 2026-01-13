미국산 ‘만다린’ 무관세 공습… 시험대 오른 제주 감귤산업

한미FTA 따라 올해부터 관세 철폐

한라봉·천혜향·레드향과 정면 충돌



출하 시기 겹쳐 가격경쟁력 타격

당도·신선도 등 제주 만감류 우세

이미지 확대 올해 들어 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 미국산 만다린(오른쪽)에 대한 관세가 전면 철폐되면서 비슷한 시기에 출하되는 제주 천혜향(왼쪽) 등과의 정면 승부가 불가피해졌다.

“타격이 없다면 거짓말이겠죠.”미국산 감귤 만다린이 ‘무관세’를 앞세워 국내 시장에 본격 상륙하면서 제주 감귤 산업이 본격 시험대에 올랐다.올해부터 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 미국산 만다린 관세가 전면 철폐됐다. 이에 따라 만다린과 비슷한 시기에 출하되는 제주 만감류 한라봉·천혜향·레드향과의 정면충돌이 불가피해졌다.만다린 수입 물량은 이미 가파르게 늘고 있다. 12일 농협과 제주감귤연합회 등에 따르면 올해 미국산 만다린 수입량은 최대 1만 6000t에 이를 전망이다. 2023년 587t에 불과했던 수입량은 2024년 2874t, 지난해 7619t으로 불과 2년 만에 10배 이상 급증했다.미국산 만다린은 주로 1~6월 국내에 들어온다. 수입 물량의 70% 이상이 3~4월 집중된다. 문제는 이 시기가 한라봉 등 만감류의 출하기와 겹친다는 점이다. 특히 천혜향은 출하 시기가 2~4월로 거의 비슷하다.미국산 만다린은 껍질이 얇고 씨가 없으며 당도도 12~15브릭스로 국내 소비자 입맛에 맞는다. 가격도 상대적으로 저렴하다. 1월 대형 유통매장 소매가가 1㎏에 8500~1만 2000원 수준으로, 천혜향(1만 5000원 선)에 비해 저렴하게 판매되고 있다.이동은 제주만감류연합회 수석부회장은 “지난해 12월부터 이미 ㎏당 1000원가량 가격 하락 조짐이 나타나고 있다”며 “미숙과를 조기 출하하는 악순환이 반복되면 소비자 신뢰를 잃게 된다”고 우려했다. 제주감귤연합회는 “생산비 상승, 고환율, 기후 위기 속에서 무관세 수입 과일과의 가격 경쟁은 구조적으로 불리한 상황”이라고 토로했다.제주도는 공격적인 마케팅을 통한 시장 주도권 선점, 고품질 생산 전환, 데이터 기반 수급·가격 관리 강화 등 ‘3대 전략’을 돌파구로 내세웠다.김형은 도 농축산식품국장은 “신선도와 당도 면에서는 제주 만감류의 경쟁력이 월등하다”며 “설 연휴에 앞서 소비 촉진용 마케팅을 진행하고 있어 다음 달까지는 추이를 지켜봐야 한다”고 신중한 입장을 보였다.제주 강동삼 기자