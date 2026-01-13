전북, 원스톱 ‘방산 클러스터’ 추진… 첨단 복합소재 개발·실증 한곳에서

전주ㆍ완주ㆍ부안 일대 500억원 투입

탄소·수소·이차전지 방위산업 연계

우주·국방 분야 소재 상용화 기대

전북도가 첨단 복합소재 개발부터 실증까지 한 곳에서 진행하는 원스톱 방위산업 클러스터 조성에 나선다. 탄소 소재 등 지역 주력산업과 방산을 연계해 지역 성장동력으로 발전시킨다는 전략이다.12일 전북도에 따르면 도는 올해부터 2030년까지 5년간 국·지방비 500억 원을 투입해 전주 탄소산업단지, 완주 국가산업단지, 부안 새만금 일대를 아우르는 첨단 복합소재 기반 방산 혁신클러스터를 조성할 계획이다. 핵심은 국방 및 방산 분야 소재·부품·완제품의 기획부터 설계연구, 시험, 조달까지 산업 생태계 전주기 통합체계를 구축하는 것이다.전북이 이번 사업에 나선 배경은 국내에서 유일하게 ‘첨단 소재·부품 산업 전문 방산 시험 장비군’을 갖추고 있어서다. 도내에는 한국과학기술연구원 복합소재기술연구소, 한국탄소산업진흥원, 한국원자력연구원 등 첨단소재 분야 정부 출연 연구소 5곳이 몰려 있어 소재 개발부터 실증까지 원스톱 지원이 가능하다.특히 전북은 방위사업청이 추진 중인 ‘첨단 방산 소재 독립전략’에 필요한 부품·소재의 시험평가 및 인증·실증을 전담할 지역 거점 클러스터로서 최적의 조건을 갖춘 것으로 평가받는다.이 밖에도 전북에서는 방산 지정기업 4곳, 국방 소재 연계 기업 26곳, 전북국방벤처센터 협약기업 80곳이 활동 중이다. 이들은 탄소 소재, 이차전지, 수소연료전지, 건설기계, 해양플랜트 등 지역 주력 산업과 연계된 분야에서 사업을 진행하고 있다.탄소 소재는 연소관, 연료 구조물 등 방산 분야에 활용된다. 이차전지와 연료기술은 미국 등 선진국의 중장비와 개인장비 개발에 적용되고 있다. 수소연료전지는 군용차량 개발, 건설기계는 유무인 복합 무기체계 개발을 지원한다. 해양플랜트는 특수임무 운송 분야의 기술개발에 쓰인다.도 관계자는 “방산 클러스터가 구축되면 우주·항공·국방에 사용되는 첨단소재 상용화 지원 체계를 확보하고, 국방 소재의 해외수입 의존도를 낮추며 국산화를 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.전주 임송학 기자