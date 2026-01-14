보령시, 예금보험공사와 ‘상생 자매결연’

이미지 확대 지방살리기 상생 자매결연 협약식이 열리고 있다.

충남 보령시는 14일 예금보험공사(사장 김성식)와 지방 살리기 상생 자매결연 협약을 체결했다.시는 중앙부처·공공기관과 지방자치단체가 협력을 통해 지역 간 격차 완화와 지역경제 활력 등을 도모할 수 있도록 지난해부터 협력 관계를 구축하고 있다.현재까지 5개 기관과 업무협약을 맺었으며, 지역 소비 활성화와 상호 발전을 위한 지속 가능한 협력 모델을 구축·확장해 나가고 있다.이들 기관과는 △비성수기 방문 활성화를 위한 상생 가맹점 지정·할인쿠폰 발행 △지역 특산품 판로 확보를 위한 공동 행사 개최 △보령시 고향사랑기부제 참여 독려 등을 추진 중이다.시 관계자는 “올해 자매결연 기관 전문성을 활용한 교류 프로그램 시행과 추가 협력 사업 발굴에 중점을 두며 교류 만족도 조사와 개선 사항 반영을 통해 상생 협력 모델을 정착해 나갈 계획”이라고 말했다.보령 이종익 기자