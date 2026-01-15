“알짜 잡아라” 뜨거운 2차 공공기관 유치전

6월 지방선거 맞물려 갈등 우려

부산 등 5곳 농협중앙회 쟁탈전

마사회·금융기관·연구소도 눈독

2026-01-15 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2차 공공기관 이전을 앞두고 전국 지방자치단체들이 적극적인 유치전에 나서면서 지역 갈등의 골이 깊어질 것으로 우려된다.14일 서울신문 취재를 종합하면 정부가 올해 2차 공공기관 이전 대상 및 지역 확정 방침을 밝히자 지자체들이 발 빠르게 움직이고 있다. 시도별로 30~50개의 중점 유치 대상 기관을 정하고 민관 합동 유치위원회를 구성하는 등 대응책 마련에 분주하다.그러나 저마다 2차 공공기관 이전에 대한 기대가 크지만 셈법은 달라 정부의 균형 잡힌 정책 결정이 시급한 상황이다. 지역 간 대립, 기존 혁신도시와 이외 지역의 엇갈린 요구 등이 6·3 전국동시지방선거와 맞물려 불협화음이 우려되기 때문이다.직원 수와 사업 규모가 커 유치 효과가 높은 알짜 기관을 놓고 지자체간 갈등이 격해질 전망이다.대표적인 알짜 기관인 농협중앙회는 부산, 강원, 전북, 전남, 경남 등 5개 광역단체가 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 지역 국회의원들도 농협중앙회 주사무소를 서울에서 지방으로 이전하는 법안을 앞다퉈 발의하는 등 유치전에 가세했다. 대형 금융기관과 마사회, 미래 성장동력으로 기대를 모으는 연구소 등도 사정은 비슷하다.기존 혁신도시와 제2 혁신도시 조성을 요구하는 목소리가 엇갈리는 등 소지역주의도 팽배하다. 혁신도시가 들어선 전국 10개 지자체는 2차 공공기관 이전은 기존 혁신도시가 우선 대상이 되어야 비용과 행정 효율성 측면에서 효과적이라고 주장한다. 반면 다른 지자체는 균형발전 촉진 차원에서 기존 혁신도시 외 지역이 대상이 되어야 한다고 반박한다.광역지자체 내에서도 의견은 대립한다. 전북의 경우 혁신도시가 있는 완주군 외에도 익산시, 남원시, 고창군 등이 지역 소멸, 균형발전 논리를 앞세워 2차 공공기관 유치를 촉구하고 나섰다. 강원, 충북, 전남, 경북, 경남 등도 마찬가지다.﻿전주 임송학 기자