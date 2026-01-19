음성, 화훼문화 거점 도시로 거듭난다

화훼복합센터·광폭형 온실 건립
금왕읍 용계리 음성화훼유통센터 부지에 조성되는 화훼복합문화센터는 전체면적 292㎡ 규모의 단층 건물로, 꽃과 식물을 감상하며 커피와 빵을 즐길 수 있는 복합 문화 공간으로 꾸며진다. 군은 이곳을 주민과 관광객이 함께 즐기는 ‘화훼 문화 거점’으로 육성할 계획이다.
광폭형 온실은 전체면적 1082㎡, 높이 15m, 폭 25m 규모의 H빔 구조로 지어진다. 열대식물, 다육식물, 선인장 등 다양한 식물을 관람하고 구매할 수 있는 상설 전시·판매 공간으로 운영될 예정이다.
음성군은 2024년 7월 농림축산식품부 공모를 통해 국내 첫 화훼산업진흥지역으로 지정됐다. 현재 300여 농가가 화훼를 생산 중이며 2016년부터 음성화훼유통센터가 운영되고 있다. 지난해에는 화훼 농가의 체계적 관리를 위한 화훼통합정보시스템도 구축했다.
군 관계자는 “음성이 화훼 물류 중심지로 도약하기 위한 다양한 사업을 펼칠 예정”이라며 “화훼 온라인 판매 시스템 구축과 대형 화훼집하장 건립에도 나설 예정”이라고 말했다.
음성 남인우 기자
2026-01-20 19면
