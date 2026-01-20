천안시, ‘맞춤형 지원’ 농촌 인력난 해소

이미지 확대 충남 천안시청 전경. 서울신문DB

충남 천안시는 농번기 인력 부족 해소와 안정적 영농환경 조성을 위해 농가 수요에 맞춘 맞춤형 지원사업을 추진 한다고 20일 밝혔다.올해 사업 특징은 △외국인 계절근로자 운영 △농촌인력중개센터(공공형·농촌형) △농작업지원단 육성 등이다.올해 상반기 외국인 계절근로자 배정 규모는 159개 농가, 총 510명이다. 지난해 370명보다 약 38% 증가했다.성환농협이 운영하는 ‘공공형 농촌인력중개센터’는 계절근로자 30명을 직접 고용해 인력이 필요한 농가에 수시 공급한다. 지난해에는 1088개 농가에 4536명의 인력을 연계했다.고령농 등 취약계층을 돕는 ‘농작업지원단’은 올해 천안배원예농협이 참여하며 총 8개 지역농협으로 확대되어 논·밭갈이, 이앙 등 필수 농작업을 지원한다.김석필 천안시장 권한대행은 “농촌 인력 부족이 심화하는 상황에서 농가가 안정적으로 영농을 이어갈 수 있도록 지원체계를 촘촘히 운영하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자