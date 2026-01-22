자연 품은 화천, 전국 최장 파크골프는 덤

화천군

강원 화천군은 고향사랑기부제 답례품으로 44개 제품을 내놓았다. 농축산물과 가공식품, 관광상품이 다수를 이룬다.농축산물과 가공식품으로는 쌀, 잣, 표고버섯, 한우, 아스파라거스·가시오갈피·블랙커런트·잔대 진액, 막장, 참기름·들기름, 식초, 와인, 소금, 블루베리잼·즙, 증류소주가 있다. 관광상품으로는 산천어파크골프장, 백암산 케이블카, 평화의댐 오토캠핑장, 아쿠아틱 리조트 이용권이 있다.산천어파크골프장은 총길이가 1500m로 전국에서 가장 긴데다 북한강을 끼고 있는 풍광이 뛰어나 마니아들로부터 호평받고 있다. 대한파크골프협회로부터 공인 인증을 받는 정규 18홀이다. 곳곳에 심어진 나무 아래 그늘이 지고 휴게시설도 많아 최상의 컨디션에서 실력을 뽐낼 수 있다.백암산 케이블카를 타고 정상에 오르면 북한 임남댐과 금강산을 조망할 수 있다. 가을에는 단풍, 겨울에는 눈꽃이 어우러진 풍경이 감탄을 자아낸다. 케이블카를 타고 2.12㎞를 오르면서 수십 년 동안 사람의 손길이 닿아 자연 그대로의 모습을 간직하고 있는 원시림을 관찰할 수도 있다. 케이블카를 타고 이동하는 시간은 15분이다. 평화의댐 오토캠핑장은 야영 데크와 카라반, 잔디광장, 야외무대, 숲체험장 등으로 이뤄졌다. 아쿠아틱 리조트는 유럽형 펜션으로 13개 복합동과 5개 독채동으로 구성됐다.군 관계자는 “연중 답례품 선정위원회를 열고 품목을 추가해 더욱 풍성하게 답례품을 준비할 것”이라고 말했다.화천 김정호 기자