듬직한 광주… ‘부모님 스마트 안부 확인’도

광주시는 지난해 5개 구청과 함께 고향사랑기부제를 운영, 전체적으로 19만 7384건을 기부받아 197억 6408만 8000원을 모금했다. 전년인 2024년에 견주면 기부 건수로는 358%, 모금액으로는 346%가 각각 증가했다.광주시 자체적으로는 지난해 지역 내 42개 업체로부터 76개 품목의 답례품을 제공받았으며, 올해 들어서 18개 품목을 추가했다. 지난해 답례품 중 한우구이·정육이 가장 인기를 끌었으며, 한돈 삼겹살과 탁주 2병 선물 세트, 프리미엄 수제떡갈비, 빛찬들백미, 사포닌쌀 등이 뒤를 이었다. 특히 지난해 5월부터 광주관광공사로부터 제공받아 새롭게 내 건 지역 연고 프로야구 구단 KIA 타이거즈의 레플리카 유니폼도 많은 관심을 끌었다.지정 기부 사업으로 운영 중인 ‘부모님 스마트 안부 확인서비스’의 경우 목표 모금액 5000만원을 채워가고 있다. 이 사업은 휴대폰 위성항법시스템(GPS)과 가전제품 등을 통해 기부자의 부모를 비롯한 가족·친지의 안부를 1년간 확인해주는 서비스다.또 다른 지정 기부 사업인 ‘따순 광주 범죄 피해자 일상 회복 신속 지원 사업’의 경우 목표액 3000만원을 채워 올해부터 사업을 시작할 예정이다. 이 사업은 지역에 거주하는 범죄 피해자들에게 긴급 생활비와 의료비, 생활용품 등을 지원하는 사업이다.시 관계자는 “광주를 마음의 고향으로 여기고 고향사랑기부에 참여해준 분들께 진심으로 감사드린다”면서 “올해도 ﻿다양한 답례품과 의미 있는 사업들을 준비하겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자