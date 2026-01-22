듬직한 광주… ‘부모님 스마트 안부 확인’도

광주광역시
광주시는 지난해 5개 구청과 함께 고향사랑기부제를 운영, 전체적으로 19만 7384건을 기부받아 197억 6408만 8000원을 모금했다. 전년인 2024년에 견주면 기부 건수로는 358%, 모금액으로는 346%가 각각 증가했다.
광주시 자체적으로는 지난해 지역 내 42개 업체로부터 76개 품목의 답례품을 제공받았으며, 올해 들어서 18개 품목을 추가했다. 지난해 답례품 중 한우구이·정육이 가장 인기를 끌었으며, 한돈 삼겹살과 탁주 2병 선물 세트, 프리미엄 수제떡갈비, 빛찬들백미, 사포닌쌀 등이 뒤를 이었다. 특히 지난해 5월부터 광주관광공사로부터 제공받아 새롭게 내 건 지역 연고 프로야구 구단 KIA 타이거즈의 레플리카 유니폼도 많은 관심을 끌었다.
지정 기부 사업으로 운영 중인 ‘부모님 스마트 안부 확인서비스’의 경우 목표 모금액 5000만원을 채워가고 있다. 이 사업은 휴대폰 위성항법시스템(GPS)과 가전제품 등을 통해 기부자의 부모를 비롯한 가족·친지의 안부를 1년간 확인해주는 서비스다.
또 다른 지정 기부 사업인 ‘따순 광주 범죄 피해자 일상 회복 신속 지원 사업’의 경우 목표액 3000만원을 채워 올해부터 사업을 시작할 예정이다. 이 사업은 지역에 거주하는 범죄 피해자들에게 긴급 생활비와 의료비, 생활용품 등을 지원하는 사업이다.
시 관계자는 “광주를 마음의 고향으로 여기고 고향사랑기부에 참여해준 분들께 진심으로 감사드린다”면서 “올해도 다양한 답례품과 의미 있는 사업들을 준비하겠다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
2026-01-22 C3면
