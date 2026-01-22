의료·복지 사업 확대… 주민에 진심인 구례

구례군

이미지 확대 지리산 흑돈.

2026-01-22 C6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 구례군은 올해 고향사랑기부제 활성화를 위해 모금 홍보와 기금사업 추진에 적극 임할 계획이다.군은 지난해 고향사랑기부금으로 총 2억 7600여만원을 모금했다. 500만원 이상 고액기부가 감소했지만 기부자 수는 561명 늘어 총 기부액이 증가했다. 1호 기금사업인 지역응급의료기관 운영지원 사업을 추진해 구례의 열악한 의료환경을 개선하는데 기여했다.군은 올해도 기부 인구 확대를 위해 적극적인 홍보를 펼친다. 다른 지역과의 상호기부와 수도권 대상 홍보를 강화하고, 이달 중 답례품 추가 공모를 마치는 등 기부자 선택의 폭을 확대할 예정이다. 기부자들에 대한 예우와 함께 기금사업 추진현황을 지속적으로 알려 기부 만족도를 끌어올릴 계획이다.주민들을 위한 다양한 지역 맞춤형 사업도 추진한다. 먼저 일반기금사업으로 ‘찾아가는 구례 행복빨래방 운영사업‘을 추진해 대형 빨래 세탁이 어려운 취약 계층을 지원한다.지정기부사업으로는 구례군민 보이스피싱 보상보험 운영사업을 통해 주민 재산 보호에 나선다. 이번 사업은 지정기부사업으로는 전국 최초 사례로 평가된다.지역 내 수요를 반영한 특정 대상 지정기부사업도 시행 중이다. 청소년 국외 보훈 사적지 탐방 사업은 구례북초등학교 총동문회가 모교 학생들을 위해 제안해 추진하는 사업으로 현재 동문회 대상 모금을 진행하고 있다.﻿구례 최종필 기자