담양 제철 과일부터 힐링·치유 체험권까지

담양군

이미지 확대 메리퀸 딸기.

2026-01-22 C6면

전남 담양군이 고향사랑 기부자들의 다양한 취향을 반영한 ‘답례품 마케팅’으로 꾸준한 사랑을 받고 있다. 제도 도입 초기부터 전국 군 단위 모금액 1위를 달성하며 기부 열풍을 주도해 온 담양군은 2026년 들어 한층 더 정교해진 답례품 운영을 통해 ‘고향사랑 기부 명소’로서의 내실을 다지고 있다.군이 그동안 이룬 성과의 배경에는 기부자들의 마음을 움직인 매력적이고 차별화된 답례품 구성이 있다. 군은 모두 60개 품목 170여 개의 답례품 상품을 구성해 기부자들의 선택의 폭을 대폭 확대했다. 이는 기존 농축산품 중심에서 벗어나 기부자들의 라이프 스타일과 소비 트렌드를 반영한 결과다.기존 인기 품목인 쌀, 한우, 떡갈비, 한과를 비롯해 담양의 대표 농산물인 딸기, 블루베리, 샤인머스캣, 방울토마토 등﻿을 계절별로 제공하며 기부자들의 수요를 ﻿반영한 답례품 발굴에 힘쓰고 있다.또한 상품형 답례품에 그치지 않고 힐링·치유 답례품 발굴에도 적극적으로 나서고 있다. 최근에는 국립정원문화원 반려식물 체험권과 효소 힐링체험권을 새롭게 추가했으며, 기존의 고향사랑텃밭 이용권, 전시 이용권 등도 꾸준한 호응을 얻고 있다.이렇게 조성된 기부금은 주민 삶의 질을 높이는 데 소중한 재원으로 활용된다. 담양군은 기부금을 활용해 ‘어르신 병원 동행 서비스’, ‘소아청소년과 진료실 운영’ 등 다양한 사업을 실시하고 있다. 기부자들은 매력적인 답례품을 받는 동시에 담양의 복지 사각지대를 해소하는 데 직접적으로 이바지하게 된다.담양 임형주 기자