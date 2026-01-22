특화품 공들인 순천… ‘루미뚱이’로 차별화

순천시

이미지 확대 들기름 참기름 세트.

2026-01-22 C7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 순천시가 고향사랑기부제를 통해 시민과 함께 지역의 미래를 만들어가고 있다. 지난해 총 4927명이 참여, 5억여원을 모금해 누적 모금액 14억원을 달성했다. 순천 발전에 공감한 향우와 전국적인 기부자들의 관심과 참여가 더해진 결과다.기부자는 20~50대 직장인이 전체 참여자의 85%로 주축을 이뤘다. 지역별로는 전라권이 45%로 가장 많았고, 수도권이 35%로 뒤를 이었다.지난해 답례품에는 60개 업체가 102개 품목으로 참여했다. 농축산물 중심에서 관광·서비스 분야까지 폭넓게 구성해 선택 폭을 넓혔다. 선호 답례품은 농축산물, 가공식품, 순천사랑상품권, 생활용품 순으로 나타났다.올해부터 시는 지역 대표성과 체감도가 높은 상품 위주로 개선하고, 지역 인기 상품과 ‘루미뚱이‘ 캐릭터 굿즈 등 순천만의 이야기를 담은 특화 상품을 발굴해 참여를 확대한다는 방안이다.시는 올해 기부금이 시민의 삶에 직접 연결될 수 있도록 인공지능(AI) 안부전화 순천 케어콜, 순천형 임신·출산 축하키트 지원, 정원워케이션 치유캠프, 순천 역사 탐방 체험 패키지 등 4개 기금사업을 추진한다. 시민 공모를 통해 사회적 취약계층과 청소년 지원, 문화·예술·보건 증진, 지역 공동체 활성화 등 기부 취지에 부합하는 사업을 지속 발굴할 계획이다.시 관계자는 “기부자가 공감하는 기금사업과 순천의 매력을 담은 답례품을 통해 고향사랑기부제가 지속 가능하고 실질적인 정책으로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.순천 최종필 기자